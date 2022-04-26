選舉無非是希望透過輪替找出更有才能與擔當的人選，來提供一個城市好的治理與發展。但現在讓我們高雄人看到的現狀是，民進黨有恃無恐，認為躺著選都能夠贏，而國民黨卻是遲遲不敢推出人選，讓基層感到焦慮與不安。難道，都沒人可以代表國民黨出戰高雄了嗎？這豈不是坐實了民間在笑說國民黨沒人才的傳言？

事實上，國民黨在今年的地方選舉操作得非常之難看，就以桃園這個優勢選區來說，不但是鬧得滿城風雨，還搞得地方、戰將、黨中央的三輸局面，一邊將戰將打成了烈士，一邊又將優勢操作成了劣勢。

拉回到高雄來看，國民黨口袋名單中的戰將，無一願意表態出戰高雄一役，黨中央也找不出人選能夠出征高雄。日前只看到國民黨智庫執行長柯志恩放話：如果沒有「全國性的人物」出戰，「在地」議員也是一個選項，而這個在地議員指的即是陳麗娜。

陳麗娜議員在高雄的服務與名聲雖然褒貶不一，但一般小市民倒沒有特別深刻的感受，不過市民多少也清楚，陳麗娜在選立委時期對上賴瑞隆都難以與之抗衡，要如何能夠勝任出戰高雄市長之大任？要如何說服泛藍的支持者？國民黨智庫的執行長若連這麼基本的問題都看不明白，那國民黨當然是怎麼選怎麼輸。

反觀「全國性的人物」，柯智恩僅提及了一「張」王牌，卻似乎刻意忽略了另一「張」王牌，讓關心高雄選情的我感到非常意外，現在的智庫都是這麼容易當的嗎？

就個人觀察，一「張」王牌中的張善政的確是個不錯的人選，但偏偏張善政沒有遠征高雄的規劃，也沒有從政的打算，讓高雄人感到惋惜。而另一「張」王牌，則是曾經競選過總統，也選過國民黨黨主席的張亞中，能力與知識兼備，不知道這樣一匹具備戰力的黑馬，為何智庫完全沒有提及？難道認為一位選過總統也選過國民黨黨主席的人，還不具備「全國性的人物」的資格嗎？那到底要具備什麼樣的標準，才算是「全國性的人物」？

高雄地方上藍營的聲音都很期待張亞中這樣令人耳目一新的人來參選，比起國民黨的那些老面孔來說，不那麼令人反感。國民黨一再地用醬缸文化操盤地方市長候選人的人選，不斷將有能力有才華的人給埋沒，讓在地選民的期待落空，那不僅會持續失去中間選民對國民黨的信任，更會失去泛藍選民的支持，讓國民黨真正成為離人民越來越遠的政黨。（作者為自由撰稿者）

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