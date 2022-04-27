台大教授宿舍，包括職員宿舍，分布在溫州街、泰順街、青田街一帶。宿舍是教授自己花錢蓋的，比較講究。舉例子說，所用檜木都是「ㄧ等木、一級材」，客廳的那根頂樑柱有些還用了日本進口的櫻花樹桿，珍貴無比，足以傲人。至於其他地方的宿舍，也都是檜木結構，冬暖夏涼。

不過，台大教授宿舍樣式橫直高矮，各不相同，不像後來我們眷村那樣千篇一律，由軍方當局統籌辦理，一張圖紙就可搞定。筆者推測，興建宿舍時，帝大有一定預算，按等級來分，每戶若干，但教授可依自己意見，作些修改，並自行負擔所增加的費用。那時土地不值錢，建材也廉，而且教授待遇很高，所以青田街附近宿舍特別講究，有些還蓋上二樓。致於庭園那就不用說了，幾乎自建，假山盆景，自由發揮。

帝大首任校長幣原坦，生在盛世生活優渥，自費在陽明山湖底路建造溫泉別墅。幣原坦卸任校長職位時，將別墅捐給台北帝大，而成一招待所，也是師生員工可以申請泡湯旅遊的宿舍。1950年陽明山杜鵑花開時節，我們廣東同學會一群2、30人就曾到此一遊，事先沒登記申請，也沒購買門票，就進去洗溫泉了，過了一會才有一個歐巴桑前來打掃，可見日本人建立的治安基礎良好，沒人管理的房子也無流浪漢前來光顧。

台北盆地是個水稻地區，台大四周都是水田，台大校區中公圳蜿蜒流過，有點小橋流水的味道，可惜瑠公圳只是個灌溉渠道，不通舟楫，不然就可稱江南水鄉了。筆者1949年來台仍然如此。水田有調節氣候功能，而台北原來的人口只有30萬，沒有高樓大廈的水泥叢林，氣候宜人，無裝設空調必要，掛蚊帳也不熱。

日本房子地面是稻草紮成的一塊塊床墊，上敷草蓆，稱為「塌塌米」，標準尺寸長6尺、寬3尺，堅實整齊。起床後被褥塞入壁櫥，用時取出。日本婦人持家有道，勤於擦拭，所以榻榻米表面光亮，一塵不染。台大宿舍很多，我看有幾百戶，所以連助教和小職員都可配到。除眷舍外，還有少數的學生宿舍，宿舍日語：學寮。寮之為物就不是正常家屋，如工寮、豬寮，中文聽起來好像不太高尚。

日本投降後，日產充公，日人遣返是既定政策。台灣日本當局的軍政人員遣返最快，其他要害機構如交通、電信的科技人員則仍留用，教授也一樣，因為日本教授如果全部遣返，帝大將停擺。由於大陸來台教授很少，無法接替，所以日籍教授跟其他科技人員一樣留用，領國民政府的薪水。教授們如其他日本人一樣，也嘗嘗掃地出門，被遣送回國的味道。其實他們一點也沒犯錯，只是國家害人，自己所建房子也被當成日產充公，歸台大統一管理，分配給大陸來台的教職員。因為「粥多僧少」，一提出申請就有。

可是大陸人對日式房子並不習慣，大陸主婦不如日婦勤快，小孩在塌塌米上面吃喝拉撒，塌塌米藏垢納污，不敢恭維。至於日本教授自己辛苦一生所建的窩也沒了。只許攜帶若干細軟，其他身外之物一概留下。所幸美軍參與遣國民政府的遣送作業，一切平順進行。在遣送安排日程的一段時期裡，有些教授的薪水已停，為了生活，也為了換取美金，不顧顏面，開始擺起地攤，賣名貴Leica相機、家傳古董、珠寶之類，買過的朋友都說：便宜啊！

前此不久，網上有一流傳，說日本人撤回後留有一批日本人和他們的後裔，以及與台灣妻子所生子女在台灣，還估計出一個數目，約2、300萬。說將來時機一到，就有類似「天地會」的組職，企圖利用「台灣地位未定論」的說法，將會作出「反清復明」一類的行動。

此一說法我完全不信。第一，本文已提到日本人的遣返是很徹底的，留台的日本人非常有限。第二，我認識不少娶日女為妻的台灣人，和他們的子女，怎麼看都不像會想加入「天地會」的樣子。可見此一傳聞是別有用心的人所憑空捏造的，太離譜了。

1947年台灣發生228事件，很多人都想知道事件發生時，台灣大學留用的日籍教師對此動亂的態度。我了解事件發生後，一批日本教授立刻在電台廣播，呼籲台人不可作亂，應服從中國政府，可見日本當時與此次事件應該不會有什麼牽連。有一批暴民想衝進台大圖書館時，京都帝大出身的大陸人館長于景讓英勇過人，挺身而出， 一夫當關，以日語「馬格也魯」大喝一聲，斥退暴民，成為台大英雄。

于景讓有一怪僻，夏天炎熱，他在一號館的研究室裡乾脆不穿衣服，門口掛一張貼，請訪客先敲門稍候，等他穿好衣服再出來。于景讓做研究常常不交報告，也無人敢問．他教我「遺傳學」，我好像沒學到什麼。後來再修一次，是國防醫學院一位才貌雙全，留美雙學位的兼任教授許織雲，總算學了一點東西。

台大圖書館中放著日本人收藏的中國1930～1940年代很多的文學作品，如魯迅、田漢、茅盾、郭沫若的人的著作。這些左派人士的作品抗戰時由於國共合作的關係，大部分我都看過，但後來這些文藝作品都成為禁書， 難得一見。1949年我到台灣，整天泡在圖書館，看了不少。

（作者為農復會畜牧組專家）

【未完待續】