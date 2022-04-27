地處福建東北部的寧德市，與台灣一水相隔，吸引了許多台灣同胞到寧德學習、就業、創業、生活，深化寧德與台灣經濟文化合作交流。台胞蔡崑茂，便是其中之一，已扎根大陸種茶二十餘年。

嚮往大陸 扎根茶葉種植

1997年，39歲的蔡崑茂受安徽省黃山市政府邀請，到安徽考察茶園種植基地。隨後的福建探親之旅中，蔡崑茂決心回大陸發展，並選擇扎根在福建。

「我從小學到高中，就非常喜歡中國歷史，對大陸充滿著無比美好的嚮往。」已扎根大陸二十餘年、現年64歲的蔡崑茂說。

祖籍福建漳州的蔡崑茂，自小生長在台灣嘉義縣阿里山腳下，並在阿里山的茶園和有機肥料廠就業。1987年10月，兩岸開放台灣同胞赴大陸探親後，蔡崑茂多次接觸到台灣考察的大陸地方政府訪問團，這讓他更加嚮往到大陸發展。

蔡崑茂說，選擇福建，不僅是看好大陸的發展市場，也因為福建是他的祖籍地，無論是人文還是語言等方面都十分地融合。

來到福建後，蔡崑茂一直在漳州從事茶葉種植。2005年，他到寧德市周寧縣考察時，發現周寧縣的地形、氣候和阿里山很相像，十分適合種植台灣烏龍茶，便從漳州轉至周寧專門種植、經營茶葉。

「這些年茶葉做得挺好的，在這裡發展也比較安心，當地政府給予各項補貼，對企業很是支持和照顧。」蔡崑茂告訴記者，隨著茶葉經營的向好發展，2013年引進台商訊揚電子科技公司投資成立福建立茲曼茗茶有限公司，他擔任總經理。

兩岸一家親 攜手心連心

隨著福建立茲曼茗茶有限公司的落戶，帶動周寧縣周邊近百名村民就業。採茶女工闕翠芳說，之前沒工作沒收入，現在村裡很多人都在公司上班，生活有了變化。

「我們在這邊，包括周邊村民和這些來做事的工人，跟我們都像一家人一樣。」蔡崑茂說。

蔡崑茂種植的茶園。 （蔡崑茂 供圖）

在為當地農戶提供就業崗位之外，蔡崑茂聯合當地政府、寧德市敬老協會，免費給全縣8個鄉鎮80個行政村發放南瓜種子，推動農戶利用荒田、荒地種植農產品，並進行收購，解決農戶的後顧之憂。

「通過合作嘗試，大伙都有了跟著企業做下去的信心。」浦源鎮東昇村種植農戶鄭立彬稱，南瓜按照市場行情進行保價回收，產銷合作協議解決了農戶銷路難題。

為進一步提升企業銷售的核心競爭力，蔡崑茂還成立了福建省台農生物科技有限公司，經營農產品的加工、銷售和種植，並引進台灣第一代軟枝烏龍品種。經過幾年的經營發展，現已種植1000畝，每年產值達1000多萬元人民幣。

「希望能夠繼續把企業做大做強，更好地回饋鄉里。」蔡崑茂稱，他也很願意介紹台灣年輕人到大陸創業，增進兩岸交流，促進兩岸融合發展。

父子上陣 共圓大陸創業夢

2018年，蔡崑茂的兒子蔡偉誠也加入父親在大陸的事業中，管理茶基地的生產和種植。蔡崑茂稱，他兒子主要負責和當地的茶企合作，開發新的技術方面的工作。

當談及在大陸的生活以及家人時，蔡崑茂說，來到大陸二十餘年，因為兩岸同文同根，生活、飲食等方面都一樣，早已習慣了在大陸生活。

「沒發生疫情之前，會經常大陸和台灣兩邊跑。」蔡崑茂告訴記者，現在來回都要隔離，所以自從2019年回去一次後，直到現在都沒回去，都是通過網路通訊軟體和台灣的家人聯繫，「希望疫情早日結束，能夠和家人團聚。」

福建立茲曼茗茶有限公司以台引台、助力鄉村振興的模式，是寧德市促進閩台融合發展的一個縮影。截至目前，寧德市共有台資企業95家，總投資15.8億美元，主要涉及冶金、電機、石材、食品加工、農業養殖、茶葉、花卉等產業。（呂巧琴、林榕生/福建）

蔡崑茂在辦公室辦公。( 蔡崑茂 供圖)

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。