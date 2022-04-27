2007年5月8日三立電視台製作「228紀錄片」被批造假，三立新聞部總編輯陳雅琳（右）召開記者會。（盧禕祺攝）

開宗明義，下面本文要講的這一段「史話」，其實就是講述「講假話」的歷史，反「中天」，反「中國」，反「中華民國」，反「中華民族」的歷史。

一段呈現「假話」構成的「史話」？這似有點難懂，要想一想。

這就是「華視」否定「華事」，假「華事」轉代為「獨事」的「史話」。

我看著20日上午「華視」7點晨間新聞，快訊跑馬燈「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」…。

剛剛群情嘩然時，兩個鐘頭後，又是「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」…。

然後是華視代總經理陳雅琳引咎辭職。

陳雅琳親自向觀眾道歉。（圖／截圖華視新聞）

她似乎是一副病容，剛從美國回來，還在隔離中，就用視訊表達辭意。開始，公廣集團董事長陳郁秀還給予慰留。

隨後，不知怎搞的，陳郁秀也辭去公廣集團董事長之職。她在辭職信中寫道「組織、設備及部分同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷…。」

沒想到4天後，24日，華視再度出包，晉升蘇貞昌為「總統」。

看著這些道歉，我想著15年前，我揭發三立電視在宣傳片「228一甲子」中，拿當年上海街頭槍斃共產黨的鏡頭，說是基隆大屠殺。《聯合報》頭版登出來，成了個大醜聞。陳雅琳，當時的三立新聞部總編輯，率一干造假人等鞠躬道歉的鏡頭。

那個鏡頭是假新聞的代表，刻在傳播史殿堂的恥辱柱上。

但台獨、三立、陳雅琳，說那是不假，確實有基隆大屠殺，只是用了錯畫面。陳還說，她們播出那些當街殺人的畫面，沒說那是基隆。

陳雅琳只是照稿念，很動人：「這些登岸的國軍，有如獸兵，沉醉在扣扳機的樂趣裡，帶著微笑。」

陳雅琳造假有功，後扶搖直上。

以後，基隆每到這個日子就大灑狗血。今年228變本加厲，蔡英文說殺了兩千人。只是，還是，沒有畫面。不過，說那是真的，證據多到不必說。

228後不久，三立的老闆林崑昆海病死了。這15年來，他已把「三立」建成了最大的媒體巨獸，成了一個重要的政治「海派」，在台獨中舉足輕重。林董的去世，全台哀痛，備極哀榮，連中國國民黨都匍匐奔喪。

三立等於接管了華視，陳雅琳榮任代總經理。可是，哪裡知道這個黨國餘孽，原來是政戰系統的「中華電視台」，同仁已經「心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流。」完全做不好認知戰，無法達成NCC交代的任務，取代「中天電視」，反還弊病百出，結果是總經理不斷換人。

雖然這次的「大屯火山爆發」，與陳一點關係也沒有。就像15年前，她只是照稿念假，稿子不是她寫的，上海殺人那片子也不是她找的，她也不懂那是哪裡。

當年，只有我為她辯護，因為我知道那是新聞局，我當時還在那裡，要做的，要騙的。她只是馬山廣播站的播音員而已。

只是，她念假有功，一直被推讚，成了名媒體人，而我，仍然想在228歷史上打假除亂，一貫捍衛中天，結果政治不正確，兩年後，因要講228的是非而被撤職。那些揭發我愛中天，不愛台灣的愛台人士，他們的頭領做了我中國（還這麼叫著，沒改）的國史館長，前天又說「台灣地位未定論。」是對的。

這就像華視叫CTS（Chinese Television System），屬於TBS（Taiwan Broadcasting System）台灣公共廣播電視集團一樣。一個國家怎麼屬於省轄了？

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】