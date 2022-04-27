歐洲小國斯洛維尼亞日前舉行國會大選。根據初步開票結果，新成立的「自由運動」黨得票率33.9%，排名第一；現任總理楊薩領導的「斯洛維尼亞民主黨」得票率24.3%，排名第二。「自由運動」的領導者高洛伯可望取代楊薩成為斯洛維尼亞新總理。

楊薩2020年3月起第3度出任總理。今年年初接受印度電視台訪問時透露，正與台灣洽談互設代表處。如今楊薩敗選，此事是否生變有待觀察。

我政府與無邦交國家洽談互設代表處一向以機密案件處理，不到適當時機決不向外界透露。楊薩總理主動向媒體透露消息，頗為反常。

蔡政府與斯國洽談相互設處，必然是一方主動，另一方正面回應。如果是蔡政府主動，並不令人意外。因為蔡總統就任後，我國連斷8個邦交國，又再度被排拒於世界衛生大會之外，除了台美關係「堅若磐石」以外，外交成績慘不忍睹。因此蔡政府極力尋求外交突破。尤其是在全世界唯一零邦交的索馬利蘭設立代表處，在立陶宛設立「台灣代表處」後，食髓知味，想在斯國如法炮製。

但如果是斯國楊薩總理主動，就有些反常。比較可能的解讀是楊薩眼見立陶宛因為同意台灣設處而獲得台灣，甚至美國的大力援助，也想援例辦理從中獲利。

蔡政府想要在斯國設處可以理解，在洽談過程中也沒有失誤。只可惜時運不濟，本案很可能隨著楊薩下台而功虧一簣。蔡政府唯一可議之處就是選錯對象，因為據媒體報導，楊薩在歐洲是個爭議性人物，下台只是遲早之事。

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