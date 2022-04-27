台灣民意基金會公布最新民調，結果顯示52.8%支持台灣獨立。與俄烏戰爭前的民調相較，贊成台獨的比例並未增加，但贊成兩岸統一的減少了5%。基金會董事長游盈隆認為，俄烏戰爭爆發，相當程度增強了台灣人未來追求獨立的意志與決心。

一如過往所有統獨與兩岸爆發戰爭的民調，基本上都是執政當局塑造「社會期望值」的產物。執政當局期望走向台獨之路，並在兩岸、外交、教育及文化政策制訂與行動上，展開無休止的認知戰，從而塑造出一種「社會期望值」，認為台獨是政治正確、人民必須跟著社會的期望與趨勢走。因此，接到民調電話時，許多缺乏獨立思考判斷能力的人，下意識地就選擇跟著黨走了!

俄烏戰爭增強台灣人未來追求獨立的意志和決心?坦白說，台灣究竟有多少人真正了解俄烏戰爭?戰爭爆發迄今，政府喉舌千篇一律引述的是西方國家政府與特定立場媒體的報導，錯假新聞滿天飛，還把一個雙手沾滿中南美洲、阿富汗、伊拉克、敘利亞人民鮮血的國家，塑造成了自由民主的捍衛者；把一個滿心希望烏克蘭繼續打代理戰爭，賺取滿缽軍火財的國家，描繪成了抗拒極權侵略的英雄。民眾的三觀遭到嚴密的控制與嚴重的汙染，試問，如何測出人們心理真實的想法?

人性趨吉避凶是永遠不變的!如果，人們明知親美謀獨，定會肇致兩岸戰爭，與美親暱，下場悽慘，卻還贊成台獨，那麼，台灣人不是瘋了，就是傻了!當然，可能也有一部分人不耐煩這類民調和無休止的不確定感，乾脆，順從黨意與社會期望值，也就表示支持台獨了!反正，台灣獨立根本就是玩假的!

統獨民調，可以休矣!

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