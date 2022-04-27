媒體25日甫報導，有共機以高度200公尺超低空襲擾我東部空域，初步研判為武裝直升機。隨即於4月26日晚日本防衛省統合幕僚監部公布，中共海軍054A型護衛艦/529與071型船塢登陸艦/988各一艘，當日由西太平洋經宮古海峽後進入東海活動。這看似中共海軍編隊返航之舉，詭異的是，日本並未公布中共海軍該批編隊何時穿越宮古海峽進入西太平洋，此時此刻公布共軍船塢登陸艦在台灣周邊海域活動，實屬敏感。

經查4月25日與26日我國防部先後公布共機計有轟-6機1架，殲-16機2架及殲-16機2架在台灣西南國際空域活動，其中26日可能與美海軍桑普森號驅逐艦（DDG-102）通過台灣海峽有關。然正當我持續關注共機活動之際，另有媒體於25日報導，有共機以高度200公尺超低空襲擾我東部空域，軍事迷研判為武裝直升機。

共軍054A型護衛艦/529與071型船塢登陸艦/988，均隸屬中共東部戰區海軍。且該護衛艦部署浙江舟山第3驅逐艦支隊，該529艦舟山號，常出現在釣魚台周邊海域進行巡弋任務。由於舟山艦反潛能力佳，可伴護這隸屬上海第五登陸支隊的988/沂蒙山號071型船塢登陸艦進行遠海訓練任務。

引起國際關注的是這艘071型船塢登陸艦，其艦機庫能容納4架直-8直升機，甲板上可同時起降2架直-8機，提供共軍陸戰隊進行垂直登陸的能力。因此，依據媒體報導，4月25日有疑似武裝直升機在我東部空域低空活動、地緣關係、裝備等，不排除上述媒體所稱之直升機與071型船塢登陸艦有關。

中共東部戰區海軍也曾於去年組織071型船塢登陸艦、052D型驅逐艦、054A型護衛艦，通過台灣和與那國島間航道進入花蓮外海，由東部外海往南行進。2020年中共陸軍第73集團軍（前身為對台一線31集團軍改隸）曾搭載俄製Mi-17直升機，降落在沂蒙山號/988登陸艦。對此，我相關單位必須嚴密監控中共東部及南部登陸艦支隊所屬新式（071型與075型）登陸艦船動向與陸戰隊及當面集團軍兩棲部隊以小型兵力試點模式，驗證遠海登陸訓練。

目前共軍之新式快速兩棲登陸海、空載具尚不足，但我軍對於對手之新式登陸艦與陸戰隊、陸軍兩棲登陸部隊、空降旅等戰術戰法的研究，必須超前部署。

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