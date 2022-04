4月13日至14日「我們的海洋大會」 (Our Ocean Conference) 第7屆會議在位於西太平洋的島國帛琉(Palau)(又譯爲「帕勞」)召開,會議由帛琉和美國共同舉辦,共有70多個國家和100多個非政府組織、社會團體、研究機構的專家學者和私人行業的700多名代表參會。

帛琉是台灣的邦交國,和中國沒有外交關係。以往幾屆的「海洋大會」中國都派官員出席,這次卻沒有派代表出席,台灣派代表團參加了此次大會。環保署長張子敬作爲「總統特使」在大會的「應對海洋污染」主題場次中發表了專題演講。

作爲一個海島, 台灣參加「我們的海洋大會」具有積極意義。通過與會,台灣讓世界了解其保護海洋環境所取得的成就,減少海洋污染所採取的舉措, 進一步保護海洋的項目投資承諾,這些都是值得肯定和讚揚的。通過與會, 台灣在國際舞台上增加了曝光度,展現了台灣的環保理念和負責任形象,增加了台灣保護地球、保護海洋、保護環境的參與感和台灣人民的自豪感。

不過蔡政府似乎對台灣代表參與大會的名義和頭銜更爲重視。外交部宣稱這是「我們第一次以台灣的名義,用我們的環保署署長的正式官銜」出席大會,是台灣參與國際活動的「一大提昇」,是「重大涉外突破」。説台灣參加此次海洋大會屬於重大「外交突破」,實屬有些誇大。

早在3月16日就有媒體報導,美國強烈建議台灣參加海洋大會要保持「低調」,避免在會場和官方名冊上使用「正式國名及國旗等主權象徵符號」。美方上述立場是透過台駐美代表處以機密電文傳回台灣的。然而卻不知何故,「機密」卻遭到了「洩露」,不管是有意還是無意,在台灣媒體上得到曝光。美方的「建議」在美國政府的官網上找不到,也未見美國媒體有過相關報導,頗有些撲朔迷離,真假難辨。

不管是不是由於來自美國「低調」的 壓力,還是台灣方面有意而爲之,從實際結果來看,台灣從其參會的名稱來説,的確是「去中國化」的又一次實踐。

台灣與帛琉有外交關係,在帛琉設有 「中華民國駐帛琉共和國大使館」 。從邏輯上講,「環境保護署」是「中華民國」的行政機構。參加大會的環保署署長張子敬其所屬國家應該是「中華民國」。然而在大會的官方網頁上,介紹張子敬的文字是「環境保護署署長,台灣」。台灣受邀參加在邦交國召開的國際會議,沒有冠冕堂皇地使用自己的「國名」, 而是採用「台灣」這一地域名稱來替代「中華民國」的國家名稱,這應該是台當局的自我選擇。

台當局選擇了「台灣」而放棄了「中華民國」的另一個看點是大會網頁上張子敬個人簡介的變化。在大會召開之前,張的簡介提到他自2019年起擔任「中華民國(台灣)環保署長」(the Environmental Protection Administration (EPA) of the Republic of China (Taiwan) )。但自從4月13日大會開始後,大會網頁上張的簡介突然變成了「台灣環保署長」(the Environmental Protection Administration (EPA) ,Taiwan )。Republic of China的文字驟然不見了。 在大會會議途中修改代表所屬國家的名稱實屬罕見,頗不尋常。如果沒有得到台灣方面的首肯,大會舉辦方是不敢隨意修改網頁相關內容的。

美國現任總統拜登和前任總統歐巴馬都受邀出席此次大會。雖然他們沒有親自出席,卻都事先錄製了發言錄像,在會議上得以播放。他們的頭像、官銜和簡介都登在大會的官網上。蔡英文也是大會的受邀嘉賓, 既然不能親歷親爲參加大會,爲何不學美國總統的樣子,事先錄製發言呢?如果那樣的話,蔡英文的頭像也會登在大會的網頁上,就有機會和美國總統「平起平坐」了。這樣的「外交突破」爲什麼蔡政府不敢做呢?

美國前國務卿約翰·凱瑞(John Kerry)和台灣的張子敬都是作爲「總統特使」參加的會議。克裡在大會的網頁上注明是「總統特使」(Special Presidential Envoy)。爲什麼張子敬在大會網頁上隻注明是「環保署長」,而未標明是「總統特使」呢?這樣的「外交突破」爲什麼蔡政府不敢做呢?

在大陸代表缺席的情況下,台灣參加了「我們的海洋大會」。雖然此次大會是國際會議,但代表資格並沒有是主權國家的要求。會議的主題是圍繞海洋的保護,政治敏感性不強。台灣代表這次以「台灣」的名義出席了此次大會,將此説成是重大的「外交突破」顯得有些自吹自擂、自我陶醉了。

全面的「去中國化」是台灣民進黨的基本政策。通過文字操弄來爲台灣「正名」這已經不是第一次嚐試了。

一年多以前,台灣打破了駐非邦交國機構使用「台北代表處」名稱的慣例,在立陶宛設立了「台灣代表處」。此舉引起中國政府的強烈反應,中立外交關係受到嚴重傷害,台灣並未從中實際收益,反而爲「台北」改成「台灣」一字之差付出了「一字千金」的代價。

在駐立陶宛代表處的名稱上,台當局捨棄了「台北」而取用了「台灣」。在這次有邦交關係所在國舉行的國際會議上,台當局捨棄了「中華民國」的名稱而又一次取用了「台灣」,足見民進黨鍥而不捨,對「去中國化」的孜孜追求,完全沒有了台灣以前被稱作「台灣」而耿耿於懷,覺得受到「矮化」的不滿了。

不過中國大陸對台灣的「名稱遊戲」已有警覺。中國外交部發言人4月13日回答相關問題時指出:中方不承認所謂的「台灣總統特使」,民進黨是「台獨」分裂勢力,在國際上 製造「兩個中國」,搞所謂「外交突破」的圖謀終將失敗。

對「台獨」的「零容忍」使得大陸對台灣參加國際組織和國際會議使用的名稱極爲敏感。使用的名稱讓台灣覺得有尊嚴而大陸也覺得沒有主權方面的含義而得以接受或不加反對,需要兩岸溝通協商。(作者爲多倫多聖力嘉學院兼職教師)

