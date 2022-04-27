去年國內疫情首次升溫，根據綠色和平估算，六都的紙容器和塑膠容器產生總量也比前年同期高出近15%，實際上不只台灣，全球頓時出現了大量與防疫相關的塑膠垃圾。

究竟防疫期間一定只能依賴一次性餐具嗎？其實已有國際與台灣的健康與公共衛生專家發出聯合聲明，新冠病毒主要透過飛沫，而非表面接觸傳播。使用一次性餐具和使用環保餐具面臨的感染風險是接近的。重要的是，保持良好個人衛生習慣，使用過的餐具確實清洗消毒，民眾仍然可以安心使用可重複使用的包裝與容器。

環保署在上週提出的氣候變遷法，受到社會大眾所熱議，但是當中一次也沒有提到我國減塑政策何去何從，實在可惜。塑膠是減緩全球暖化的重要關鍵。國際環境法中心研究報告指出， 2019年用於生產、焚化塑膠所製造的溫室氣體，高達8.6億噸二氧化碳，相當於17座台中火力發電廠全力運轉一整年的排碳量。

除了增加溫室氣體的排放，塑膠廢棄物的不當排放也會影響人體的健康。每年有800萬至1300萬噸塑膠垃圾進入全球海洋環境，分解成塑膠微粒，在海洋食物鏈中傳遞累積之後，最後又回到我們的餐桌。

而在台灣民眾黨提出的氣候變遷法版本，除了將環保署現有的規劃，也就是2030年全面禁用購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、 吸管等四種常見一次性塑膠製品的規定入法，同時納入一次性消費之塑膠製品應於2040年起全面禁用的長期目標和規定。此外，民眾黨去年也召開了生物可分解塑膠公聽會，推動店家通路負起回收責任，建立自收自售機制，逐步減少對傳統石化塑膠的依賴和使用。

疫情不該是塑膠用好用滿的藉口，環保署應該訂下中長期的限塑目標，往目標前進。呼籲環保署依據《廢棄物清理法》第 21 條擬訂一次性塑膠包裝長中短期的禁用以及減量對策及時程表，並且設定減量目標。短期則可以從較為符合國人生活習慣的蔬果裸賣在超市、量販通路開始試行，逐步推動到全國。只要做出一點改變，減少包裝的體積或層數，就能帶來龐大的減塑、減碳效益。希望環保署積極作為。只有要不要做，沒有能不能做！（作者為民眾黨副秘書長）

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