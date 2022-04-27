英國國防部次長哈佩（James Heappey）說，倫敦支持烏克蘭空襲俄羅斯基礎設施。克宫回應，俄軍會立即報復攻擊基輔「決策中心」，就算有英國和西方外交人員和顧問在場也一樣。

對於作戰的雙方而言，誰都有權利展開攻勢，不只是俄羅斯而已，烏軍當然也可以打進俄羅斯境內。然而，攻擊還是要考慮效益的問題。

現在烏克蘭所要考慮的重點是如何擊退俄軍，若要擴大戰線不是不可以，那要看能不能達到「圍魏救趙」的目的。

例如1978年越南入侵寮國和柬埔寨，兩國向中國求援；中國從越北出兵，逼迫越軍從寮柬撤軍回防。如果空襲俄羅斯可以迫使俄軍撤出烏克蘭，那就去做！問題是，空襲只會擴大戰線並激怒俄羅斯，接下來俄軍的報復恐怕不會太仁慈，那麼烏軍空襲就是個無意義的行動。

現在烏克蘭形勢還沒有到絕望的地步，如果烏軍有卓越的指揮官領導作戰，烏軍還有救。例如明末袁崇煥坐鎮寧遠（今興城）與錦州一線抵禦清軍，清軍攻打寧遠，錦州守軍立即出城救援，攻打錦州也是一樣。若從寧錦中間穿過，兩城守軍則夾擊清軍。

如今烏軍主力被困在烏東地區，烏西方面實在無力救援，各陣地之間也不相互救援，本身即如泥菩薩過江，處於非常不幸的戰略被動狀態。空襲俄羅斯可以是個建議，但是對烏軍毫無助益，反而會刺激已經從基輔回防北方的俄軍再次投入戰場。

空襲俄羅斯基礎設施怕是英國企圖藉著烏克蘭擴大戰線的餿主意，對於英國而言，這場戰爭還不能太快結束，至少俄羅斯尚存一息，烏克蘭必須繼續戰鬥。再加上，經濟學家認為，戰爭就是消耗資源（包括貨幣）的行為，在當前美歐通貨膨脹嚴峻之時，消耗一些美元總是好的。

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