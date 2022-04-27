南韓總統文在寅預定5月9日下午6時離開青瓦台，依照新任總統尹錫悅對選民的承諾，10日就立即對外開放，目前報名參觀人數已有數十萬人次。將是南韓歷史上的一項新紀錄。

近日，文在寅實在是忙得不可開交。又出書又開記者會，為他的5年政績「辯護」。南韓保守傳統派媒體批評說，文在寅臨別還要歌頌自己，實在臉皮夠厚，應該向人民道歉，把國家和人民搞成「四分五裂」。

韓國有一曲著名老歌叫《離開時，要無話》，但是文在寅卻講話特別多，表現非常異常。其目的不外乎是，一方面要鞏固40%的支持者，另一方面要逃避牢獄之災。目睹此種如同「哀鳴」光景，令人民感嘆不已。

目前，文在寅的弊案不計其數。掌權時，文在寅可以左右法官和檢察官，但是，下台一鞠躬，檢警不約而同爭先恐後地偵辦文在寅一家人的違法事實，最近連他的女兒、女婿也成了調查對象。

尤其，文在寅的兒子以「尖端藝術家」名義，獨攬南韓國內各項藝術展示會「獎金」。一般認為，兒子靠爸爸的權力與光環，排除其他優秀藝術家，算是特權，應該調查其審查標準與內幕有無黑暗。

最可恥的是，文在寅還把準總統尹錫悅當成自己的「部屬」。在25日和26日南韓JTBC電視台專訪節目中，文在寅指出，我任命的尹錫悅怎會跑去反對黨陣營當選總統，簡直不可思議，又對尹錫悅提名檢察長韓東勳出任法務部長一事說三道四。

專訪中，文在寅並進一步表示，他肯定與支持民主黨方面將檢察官的偵查與起訴分開，剝削檢察官的權力。在在露出，他很怕尹錫悅與韓東勳的「合作」依法設立「特偵組」來繼續偵辦文在寅及執政黨國會議員的貪瀆案。

此時此刻來看，文在寅的確露出馬腳「忐忑不安」心態。希望安全返回家鄉，過著養雞養狗的逸樂平民生活，不再過問政治事務。文在寅現在只得依賴民主黨在國會172席的優勢，不僅對尹錫悅提出的內閣人事案，不斷無理取鬧與杯葛。看在選民眼裡，再一次透過6月1日的全國地方選舉來教訓醒不過來的執政黨。

從南韓政治轉瞬間的變化，證明權力是一時的，是人民暫時付託的現實。尹錫悅深知這個國家的真正主人是人民，自他當選總統以來，馬不停蹄滿足人民知的權利，每天親自主持或透過發言人說明他的一日行程，一切公開透明，不會「偷偷摸摸」。

南韓與台灣都是民主法治國家。換人換黨後，韓國國家的新氣象到處呈現。以往，美國總統先訪問東京，再順道訪問首爾。這次，拜登選擇5月20日先訪問韓國舉行首次「拜尹會」。這種國際現實政治的變局，蔡英文有看到嗎？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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