英國國防部為貫徹首相強生挺烏決心，武裝部隊副大臣4月26日宣稱，英國支持烏克蘭有權攻擊俄羅斯領土，且支持烏國使用西方國家的援贈彈藥攻擊俄羅斯領土。引發普丁揚言報復。

4月9日英國首相強生突襲式前往基輔，會唔烏克蘭總統澤倫斯基，並譴責俄軍侵略行徑，試圖挽救搖搖欲墜的政治聲望。強生回國後，仍要面對因「派對門」醜聞對國會撒謊而遭調查的尷尬局面；保守黨國會議員更嚴厲批評指出，根據英國部長級官員守則，誤導國會通常只有下台一途，而強生絲毫沒有要退讓下台的意思。

根據英國「星期日泰晤士報」報導，2014年俄羅斯併吞克里米亞半島以來，歷任英國政府都只口頭上對烏克蘭表示支持，並沒有太多的實質作為。儘管俄國當時已「非法」併吞克里米亞半島，軍援敘利亞殘暴的政權，時任外相的強生仍熱衷追求對俄關係「正常化」，甚至拒絕制裁在倫敦置產的俄羅斯寡頭們。強生當時成為首位訪問莫斯科的英國部長的這段黑歷史，此刻又被提出；顯見其政客牆頭草搖擺立場，那邊有利就往那邊倒。

尤其是面對烏克蘭龐大的戰後重建商機初估高達新台幣18兆元，更讓強生一馬當先甩開歐洲國家向前衝，歐洲復興開發銀行總裁芮諾巴索更稱，應考慮為烏國提供類似二戰後的馬歇爾計畫，幫助烏國經濟復甦。強生挺烏除了可挽救政治危機，透過挺烏貢獻，更可以讓脫歐後的英國與歐盟分享烏克蘭重建大餅的一杯羹。

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