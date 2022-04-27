台灣的防疫果效完全是靠運氣與人民的自我防護，跟執政團隊一點關係也沒有。

從疫情一開始，防疫指揮中心就處處雙標。不管是在口罩、包機、入境、居家檢疫、自主管理、疫苗採購、群眾聚集、個資揭露、防疫透明度等，陳時中部長總是按政黨考量，依顏色辦事，既聽不進建言又剛愎自用，再加上能力平庸，因此一旦疫情出現破口，面對詢問總是左支右絀，口不擇言。

最近的一個例子，就是當記者問到住在老舊公寓的居家隔離者要如何能夠下樓取藥時，陳部長竟然回答「可以把鑰匙丟下去」。這種等級的閣員，在疫情爆發的時候，自然只能要求人民「自主應變」了，也難怪現在的國家是「滿朝都是唬爛臣」！

陳部長說話反反覆覆，神經時緊時鬆，當初信誓旦旦保證「抗議美豬不成就下台」，華麗轉身卻立即要國人「帶頭吃美豬」，最後再說自己「有三高不適合吃」，不僅毫無誠信可言，更是言語輕薄之徒。這種人當好官靠運氣，當仁醫靠演技，當封模靠包裝，逢迎媚和，仰體上意，可憐虛偽，完全不像是一個科學專業的醫科人士，反倒像極了宮廟裡面的乩童廟公，成天忙著作秀施法，為要得著一些村夫愚婦、無知信眾的膜拜。

陳時中部長的經典語錄，隨手捻來，都是傳奇。從一開始的「自己選擇的國籍自己要承擔」，到後來的「靠氣質打敗病毒」、「世界怎麼跟得上台灣」、「超前部署」、「校正回歸」、「我敢說現在買不到」、「疫苗買夠了」、「晚了我們就不要了」、「人與人的連結」、「沒有會議紀錄」、「我負責」、「瘦肉精不太好但萊克多巴胺相對是好的」、「萊豬想吃還不一定吃得到」、「我有三高」、「有打總比沒打好」、「做蛋糕都會失敗了」、「類普篩」、「時緊時鬆」，最後被堵麥逼急了還衝口說出「我就不能講錯一句話？」殊不知陳部長的問題從來不是不能講錯一句話，而是從來不覺得自己有講錯一句話。這種狂傲自大的無知，完完全全是被媒體跟支持者縱容出來的。

這波疫情已經壓不下來了，面對真正挑戰時，防疫中心的表現荒腔走板，買不到快篩，打不到疫苗，等不到救援，已成為生活日常，但一定還會有無知的網民出來帶風向說：陳時中可以守到現在已經很不容易了，現在政府所做的一切就是最好的了，不然你搬去上海啊！

說到底這些政客們之所以敢這麼無所忌憚的用雙標執政，靠運氣防疫，最大的共犯就是投票給他們的選民，以及那些像傻瓜一樣在舞台下面為他們鼓掌叫好的群眾。一個國家的總統與政府官員，如果每天都只想著作秀表演，這個國家肯定是沒有前途的。一個用虛偽的包裝所吹噓出來的氣球，能夠持續多久呢？

不幸的是，只要手中握有選票的人民一日不覺醒，這些人就可以繼續心存僥倖，囂張狂傲，每天說一些無知到令人氣結的幹話，到最後，就是所有的人都要一起共食惡果。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）