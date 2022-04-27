拉夫羅夫說，從當前情勢來看，爆發第三次世界大戰的危險是「真實」的。(圖／路透社)

俄羅斯旗艦「莫斯科號」被擊沉，加上北約加強力道，運送大量武器支援烏克蘭，本來是一場有限度的兩國之戰，在美國的推波助瀾之下恐怕一時半會還停不下來，儘管輿論避談｢第三次世界大戰｣，但事實上的確是國際間的隱憂，如今提出｢第三次世界大戰恐將來臨｣警告的是當事國俄羅斯，這就不可等閒視之了。

俄羅斯外長拉夫羅夫在和平會談中表示，澤倫斯基是個好演員，他說的話有一千個矛盾，俄羅斯的善意是有限的，如果不是互相的，將無助於談判進程，而爆發第三次世界大戰「是嚴重且真實的」。拉夫羅夫直接指出，西方國家提供武器至烏克蘭意味著北約「實質上在與俄國交戰」。

俄外長提出問題的癥結，是否擴大戰爭規模，完全操在以美國為首的北約以及澤連斯基手上，澤倫斯基口口聲聲講和平，卻不斷向來訪的美國貴客要｢禮物｣，說不能空手而來。美國會空手嗎？當然希望戰事拖得愈久愈好，因此除了不斷搧風點火外，還逼迫各國給烏克蘭供應武器，務求戰爭無限期延長下去。

戰鬥民族禁得起如此挑撥嗎？萬一動用滅絕性武器，或北約其他國家在美國唆使下越界或做出更進一步挑釁行動，一場驚天動地的絕滅式戰爭難保不會發生，這又是誰造成的呢？

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