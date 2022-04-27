台積電創辦人張忠謀日前在美國智庫布魯金斯學會的Podcast中表示，台積電「在美國政府敦促下」，前往亞利桑那州投資晶圓廠；他也公開承認，「我們當時太天真」，在美國增加國內晶片產量是「浪費、昂貴、徒勞無功之舉」。台積電是全球最大晶圓代工企業，更是台灣的「護國神山」，張忠謀的肺腑之言不僅是宣洩個人的感受，也反映台積電及台灣半導體產業在全球產業鏈、供應鏈面對的挑戰，以及不對等的台美關係。

重政治輕經貿的隱憂

在各界關注張忠謀談話之際，政府部門高調籌組「最大團」，參與由美國商務部6月26日至29日在馬里蘭州舉行的「選擇美國」投資高峰會，行政院政務委員鄧振中表示，這是很好的機會，能讓相關政府官員、企業，更了解美國市場。根據美國商務部的資訊，去年「選擇美國」投資峰會共有來自80個國際市場的3400與會者，而台灣市場以200多家公司拔得頭籌，台灣顯然希望繼續保持最大團的光環，強烈表達對美國的友好及支持。

但在台美關係空前友好表象之下，民進黨再度執政以來，台美關係就處於「重政治，輕經貿」的失衡現象。美國國務卿布林肯曾公開發表聲明支持台灣有意義參與聯合國體系，而商務部長雷蒙多迄今仍不考慮邀請台灣參與美國一手主導的「印太經濟架構」（IPEF），這個現象說明了美國外交、國安及經貿部門的對台政策缺乏協調性與一致性，而台灣過度依賴美國，逐漸喪失主體性與主動性也是難辭其咎。

今年的「選擇美國」投資峰會是新冠疫情爆發以來首度恢復實體會議，台灣大張旗鼓規畫8個主要產業，包括生技、能源、電動車、6G、半導體等，展現高度支持外，更重要的是掌握投資峰會的黃金機會，積極主動出擊，爭取雷蒙多對台灣參與IPEF釋出善意，這也將是鄧振中更重要的任務。

最近訪問台灣的美國聯邦參議員波特曼強調，台灣應被納入IPEF；更重要的是，台美必須洽簽自由貿易協定（FTA），無論IPEF或FTA都是深化台美關係指標性工作，只是到目前都沒有具體進展，洽簽FTA的機會之窗幾乎已經關閉。鄧振中日前與美國貿易代表戴琪視訊對話，表達了我方希望簽署雙邊貿易協定的立場，但美國的新聞稿全無提及，對照「選擇美國」投資高峰會的熱烈氛圍，凸顯台美關係最大隱憂所在。

蔡政府的無力與失能

在台美雙邊關係中，台灣安全固然依賴美國，但並非毫無籌碼，也不應處於完全被動地位，以台積電為例，在全球半導體供應鏈具有不可或缺的重要性，這也正是IPEF中的四大支柱之一，單以台積電的實力，台灣就應被納入IPEF。而從2018美中貿易戰、高科技戰開始，經歷新冠疫情大流行衝擊產業鏈，到半導體嚴重短缺，台積電可謂全力配合美國政策需求，台灣更沒有理由被排除在外。

張忠謀於90年代就在美國西雅圖投資晶圓廠，充分掌握美國半導體產業生態，包括製造晶片成本比台灣高出50%，但仍在美國政府請求下，於2020年開始在亞利桑那州設置新廠，生產5奈米的先進產品，當時投資金額初估為120億美元，美國媒體報導台積電又發行了35億美元的債券。反觀美國推動法案牛步，拜登政府到目前仍在敦促國會盡快通過520億美元的半導體補貼款項，這些都令張忠謀感受未受到合理待遇及尊重，真心話必須一吐為快。

產值高達新台幣4兆的台積電不但是台灣經濟動脈，也是台灣優越標記，在動盪不安的國際形勢中，甚至被推上第一線成為護國神山，民進黨最近在說明台灣本質與烏克蘭不同時，重要理由之一就是台積電，卻反而凸顯了政府的無力與失能。

民進黨執政，台灣對外關係更趨邊緣化，無論在雙邊經貿協定、區域經貿整合機制都一籌莫展。最近民間智庫、社團、業界倡議「新東向戰略」，以因應全球供應鏈重組，並鎖定美國為主要合作對象。以當前台美友好關係，在共同利益驅使下，雙方在經貿、投資、產業鏈的合作理應水到渠成，共創雙贏，政府的責任就是建立合作架構與平台，無論是台美FTA、IPEF、或是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），蔡政府總要有所交代。