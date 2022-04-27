台積電創辦人張忠謀20日在美國智庫布魯金斯學會的研討會表示，台積電「在美國政府敦促下」，前往亞利桑那州投資晶圓廠；他也公開承認，「我們當時太天真」，在美國增加國內晶片產量是「浪費、昂貴、徒勞無功之舉」。台積電是全球最大晶圓代工企業，更是台灣的「護國神山」，張忠謀的肺腑之言不僅是宣洩個人的感受，也反映台積電及台灣半導體產業在全球產業鏈、供應鏈面對的挑戰，以及不對等的台美關係。

重政治輕經貿的隱憂

在各界關注張忠謀談話之際，政府部門高調籌組「最大團」，參與由美國商務部定6月26日至29日在馬里蘭州舉行「選擇美國」投資高峰會，行政院政務委員鄧振中表示，這是很好的機會，能讓相關政府官員、企業，更了解美國市場。根據美國商務部的資訊，去年「選擇美國」投資峰會共有來自80個國際市場的3400與會者，而台灣市場以200多家公司拔得頭籌，台灣顯然希望繼續保持最大團的光環，強烈表達對美國的友好及支持。

但在台美關係空前友好表象之下，民進黨再度執政以來，台美關係就處於「重政治，輕經貿」的失衡現象。美國國務卿布林肯曾公開發表聲明支持台灣有意義參與聯合國體系，而商務部長雷蒙多迄今仍不考慮邀請台灣參與美國一手主導的「印太經濟架構」（IPEF），這個現象說明了美國外交國安及經貿部門的對台政策缺乏協調性與一致性，而台灣過度依賴美國，逐漸喪失主體性與主動性也是難辭其咎。

今年的「選擇美國」投資峰會是新冠疫情爆發以來首度恢復實體會議，台灣大張旗鼓規畫8個主要產業，包括生技、能源、電動車、6G、半導體等，展現高度支持外，更重要的是掌握投資峰會的黃金機會，積極主動出擊，爭取雷蒙多對台灣參與IPEF釋出善意，這也將是鄧振中更重要的任務。

最近訪問台灣的美國聯邦參議員波特曼強調，台灣應被納入IPEF；更重要的是，台美必須洽簽自由貿易協定（FTA），無論IPEF或FTA都是深化台美關係指標性工作，只是到目前都沒有具體進展，洽簽FTA的機會之窗幾乎已經關閉。鄧振中日前與美國貿易代表戴琪視訊對話，表達了我方希望簽署雙邊貿易協定的立場，但美國的新聞稿全無提及，對照「選擇美國」投資高峰會的熱烈氛圍，凸顯台美關係最大隱憂所在。

蔡政府的無力與失能

在台美雙邊關係中，台灣安全固然依賴美國，但並非毫無籌碼，也不應處於完全被動地位，以台積電為例，在全球半導體供應鏈具有不可或缺的重要性，這也正是IPEF中的四大支柱之一，單以台積電的實力，台灣就應被納入IPEF。而從2018美中貿易戰、高科技戰開始，經歷新冠疫情大流行衝擊產業鏈，到半導體嚴重短缺，台積電可謂全力配合美國政策需求，台灣更沒有理由被排除在外。

張忠謀於90年代就在美國西雅圖投資晶圓廠，充分掌握美國半導體產業生態，包括製造晶片成本比台灣高出50%，但仍在美國政府請求下，於2020年開始在亞利桑那州設置新廠，生產5奈米的先進產品，當時投資金額初估為120億美元，美國媒體報導台積電又發行了35億美元的債券。反觀美國推動法案牛步，拜登政府到目前仍在敦促國會盡快通過520億美元的半導體補貼款項，這些都令張忠謀感受未受到合理待遇及尊重，真心話必須一吐為快。

產值高達新台幣4兆的台積電不但是台灣經濟動脈，也是台灣優越標記，在動盪不安的國際形勢中，甚至被推上第一線成為護國神山，民進黨最近在說明台灣本質與烏克蘭不同時，重要理由之一就是台積電，卻反而凸顯了政府的無力與失能。

民進黨執政，台灣對外關係更趨邊緣化，無論在雙邊經貿協定、區域經貿整合機制都一籌莫展。最近民間智庫、社團、業界倡議「新東向戰略」，以因應全球供應鏈重組，並鎖定美國為主要合作對象。以當前台美友好關係，在共同利益驅使下，雙方在經貿、投資、產業鏈的合作理應水到渠成，共創雙贏，政府的責任就是建立合作架構與平台，無論是台美FTA、IPEF、或是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），蔡政府總要有所交代。