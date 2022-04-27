大陸國務院新聞辦公室發布《新時代的中國青年》白皮書。這是北京首次專門就青年群體發布白皮書，白皮書否認「躺平」成為青年人的主流，認為大陸青年真正「躺平」的是極少數，不懈奮鬥的是大多數。不論實際比重多寡，「躺平」多少反映年輕人對社會的失望，中共應該是意識到了不得不面對的時刻。

生活壓力空前龐大

中共共青團中央委員會書記處第一書記賀軍科在白皮書新聞發布會上指出，國家高度重視解決「躺平」、「佛系」反映出的深層次問題。他認為，儘管絕大多數青年不會真正「躺平」和信奉出世生活，但在中國特有的人口結構和比較激烈的人才競爭環境下，當代青年面臨的工作、學習、生活壓力又大又現實。青年表現出迷茫和困惑，這種現象也或多或少存在。在他認為，青年所說的「躺平」更多還是緩釋壓力的調侃和情緒的表達。

根據大陸教育部統計，今年高校畢業生預計1076萬人，比去年增加167萬人，考研究所人數也達到創紀錄的457萬人，將爭搶110萬左右的名額。就業市場因疫情與國內外經濟衰退的不確定性，吸納就業能力也跟著下降。這都顯示青年人的升學與就業機會遭遇空前的壓力，在面對龐大的壓力下，選擇躺平的年輕族群恐怕更是有增無減。中共此時發布青年白皮書未嘗沒有打預防針，精神喊話的作用，能否提出更具體的青年政策也有待觀察。

許多社會在經歷快速經濟發展，繁榮富裕一段時間後，年輕人的價值觀就會出現較為多元或非物質化的現象。當面臨經濟停滯，發展機會萎縮，社會流動減慢，也容易出現年輕人自我放棄、喪失方向的情形。特別是在升學主義競爭壓力極大相對資源又比較有限的東亞社會，更為普遍。

二戰後，經濟最早恢復的日本，年輕人躺平現象也出現得最早。1990年代後，日本經歷經濟泡沫，進入失落的20年。在這段期間成長的新一代沒有體驗過父祖輩戰爭與戰後重建的艱苦與匱乏，出生在豐衣足食的物質環境與五光十色的娛樂生活中。當繁華不再，年輕人在強烈的失落感及渺茫的上升機會中，只能選擇佛系人生。普遍的低薪、面對高昂的房價，年輕人選擇不婚不育，因而人口減少，社會高齡化，成為所謂的「低慾望社會」。南韓、台灣隨後出現同樣場景，現在大陸也出現「躺平」的現象。

導正社會資源分配

經過40年的改革開放，中國大陸經濟快速成長，許多人享受到物質生活的改善與富足。但是長期依賴低成本與人口紅利的經濟發展模式越來越無法持續，區域與城鄉發展不均衡，使得許多大城市中的年輕人面對高房價與高教育成本的壓力，即便努力工作，都難以維持嚮往的體面生活。在龐大的壓力下，似乎只有「佛系」人生才能舒解。另一方面，有限資源下的激烈競爭出現「內捲化」的現象，投入與回報往往不成正比。內捲化出現在社會各個階層，也是讓年輕人不願參與競爭，而選擇躺平的原因。

躺平和佛系不單純只是年輕人生活態度的選擇，也影響社會的長遠發展。我們見到日本出現「低慾望社會」，社會失去動力，人口急速萎縮，經濟陷入長期低迷的惡性循環。躺平現象也反映社會結構的矛盾，去年一篇名為〈躺平即是正義〉的文章在大陸網路引起共鳴。當階級固化，社會流動停滯，分配嚴重不均，年輕人失去希望，便會為社會埋下動盪的種子。

解決年輕人躺平現象最好的方法，還是在化解社會結構矛盾，創造發展機會。也就是要把餅做大，更要分配得宜。中共對於網路巨頭的整頓、演藝圈的規範、教育雙減、房地產金融管理等等強硬措施，也就是開始調整社會的分配問題與資源的導正。大方向與大原則自然就是「共同富裕」。能否成功改善青年躺平問題，我們拭目以待。台灣年輕人亦有躺平的趨勢，政府也應正視才是。