邢泰釗在民進黨立法院黨團甲級動員支持下，獲65票同意順利升任最高檢察署檢察總長，國民黨消極抵制不進場投票，只是聊備一格。邢泰釗「辦藍不辦綠」的濃厚政治色彩，是歷任最具爭議的總長，也成了其升官印記。

邢泰釗在前總統馬英九任內，從高雄地檢署檢察長被明升暗降，調派至金門高分檢檢察長，蔡英文接任總統後，從邊疆調回法務部政次，沒多久就高升台北地檢署檢察長，從此染上辦藍不辦綠色彩，最明顯案例就是針對馬英九窮追猛打「三中案」，即使馬英九已獲判無罪仍強力追擊。

另一指標案件就是邢泰釗「神救援」總統府私菸案。該案發動偵查單位是新北市調處和新北地檢署，邢泰釗攔胡接辦後，先是大陣仗發動約談、搜索，繼而輕輕放下，僅起訴小蘿蔔頭充數，完全呼應蔡總統的「超買」政治指導，相關涉案官員包括時任總統府祕書長的陳菊全身而退，印證他不辦綠的功力。

邢泰釗另一件政治色彩濃厚的案件，就是2020年總統大選期間，北檢一路追打的「王立強共諜案」，辦案方向間接導引綠媒大肆炒作，披露中國創新投資負責人向心夫婦是王立強對台工作上線，資金滲透台灣宮廟等單位、包括買網軍支持韓國瑜等，最後證明全案子虛烏有，而韓國瑜卻早被染紅打趴。

邢泰釗從北檢檢察長一路高升，沒到過二審辦案就升高檢署檢察長，也沒到過最高檢歷練就直升總長，升官之快令人咋舌，外界因而質疑他追殺馬英九是挾怨報復、不辦綠則是對蔡總統的投桃報李。渾身濃濃政治味的邢泰釗一上任，就高喊堅持司法獨立性，是在講笑話嗎？