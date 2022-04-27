俄羅斯外長拉夫羅夫26日告訴全國各大媒體，美國為首北約國家不斷支持烏克蘭，不無可能爆發第三次世界大戰。中國則期期以為不可，呼籲各方冷靜，繼續推動和平談判。

北京為何不想陪莫斯科打第三次世界大戰？俄烏衝突爆發後，中國立場尷尬，一方面基於中俄之間的戰略協作夥伴關係，加上雙方互有需要，不可能棄俄羅斯於不顧。另一方面，美國與歐盟國家又步步進逼要求北京譴責與制裁俄羅斯，讓中國左右為難。如果真的爆發第三次世界大戰，則中國在國際社會的處境將更為艱難。

俄烏衝突爆發後，美國為首西方國家對俄羅斯的經濟制裁一波比一波強，不僅俄國經濟受到重創，俄羅斯人民的基本需求也愈來愈難以滿足。中國的經濟雖然比俄羅斯強勁，但一旦第三次世界大戰爆發，特別是戰爭如果更形擴大並曠日廢時，中國的經濟也將遲早受到重創。

在俄烏戰爭後，俄羅斯不久就被逐出以美元作為主要匯兌的機制（SWIFT），加上俄羅斯購買的美國公債歸零，讓莫斯科損失慘重。如果第三次世界大戰爆發，中國又選錯邊，不僅可能被逐出SWIFT，而且中國持有的美國公債也可能在一夜之間成為廢紙。如此一來，正在邁向國際化與數位化的人民幣，也可能連帶受到重挫。

中國自從1978年改革開放後，就成為全球化的受益者。俄烏衝突後，有近半世紀歷史的全球化遭到打亂，不僅糧食、礦產、晶片、商品的供應鏈支離破碎，而且影響到中國對外貿易的整體發展。如果第三次世界大戰爆發，身為主角之一的中國恐怕更難繼續成為世界工廠，更不用說引領全球在經濟上更上一層樓。

中國的外交政策一向主張和平共處五原則，近年更高舉多邊主義，以維護《聯合國憲章》為己任。然而，俄羅斯外長卻以第三次世界大戰威脅美國為首西方國家，中國自然認為「道不同不相為謀」，因此極力呼籲各方冷靜，以免危及中國的國家利益。

中國的傳統武力遠比俄羅斯為強，經濟實力也遠比俄羅斯高明。但是，兵凶戰危，一旦第三次世界大戰爆發，無人能夠準確預知後果。就北京的角度來看，俄羅斯因烏東戰事不順，而拋出第三次世界大戰的議題，頗有將中國一起拖下水的味道，北京自不會輕易答應。

21世紀以來，中國國力迅速崛起，如果捲入一場俄羅斯所發動的第三次世界大戰，必然影響到中國在全球發展的進程。在追求戰略機遇期的這段時間，北京不會輕易放棄「戰略定力」，隨別的國家起舞。

4月中旬，俄羅斯國營電視台主持人史卡貝耶娃警告說，美國為首北約國家若繼續以武器裝備支持烏克蘭，就代表第三次世界大戰正在爆發。最近拉夫羅夫舊調重彈，不論是測試風向，還是警告美國為首北約國家，中國的嚴正表態應有助於第三次世界大戰的消弭。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）