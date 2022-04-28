6月17日，蔣介石提出關於東北駐軍方案，要點為：第一，東北共軍3個師分駐興安、黑龍江與嫩江三省，由哈爾濱至滿洲里之中長路，由政府護路憲警進駐。第二，共軍三個師如欲留駐延吉一個師，則其他兩師分駐興安與黑龍江兩省，政府派一個師駐嫩江。第三，熱河、察哈爾及煙台、威海衛之共軍全部撤退。

周恩來見到上項方案，大為憤怒。其致中共中央的電報說：「蔣提三文件（關內、東北整軍、交通），混蛋之至！戰意已大明。」乃向馬糾纏，大意是說：

關內，政府要我方從察、熱兩省退出，我方無法考慮。如果強要中共考慮，政府要從平、津撤退。如此必不能解決糾紛。

煙台、威海衛撤退的要求，如強要中共考慮，中共也可有要求，如把山東行政統一，要政府由青島撤退。

對於東北的方案，政府軍要駐進我們地區來的竟很多，有哈爾濱、牡丹江、洮安、安東、通化和我原來設想距離很遠。

現在卻成我方讓步，政府實際不讓步。政府占的地方不退，我方為報復取得的地方，卻須讓出。兵力上政府也不讓。

這方案我全盤衡量後，我即應該辭職，因為交涉完全失敗了。

蔣有一個企圖，即要中共軍在整軍的過程中，撤出鐵路線和各大城市。要把關內中共地區分為延安、晉東南上黨、冀南大名、山東臨沂、察熱地區，這樣關內分成5塊，再加東北黑龍江地區。還要我們退出張垣、承德、威海衛、煙台這些地方。要把我們趕出鐵路線和大城市以外，分成一塊一塊包圍起來，將來再消滅我們。

我（周）現在正努力尋求解決問題的辦法，但一天天感到困難。如果要一道解決，就得把時間延長，才能求得解決的出路。

屆至6月20日，停戰即將期滿，問題未能解決。民盟人士張君勱、梁漱溟向王世杰說，彼等正促共方接受美國之仲裁權（最後決定權），希望15天的停戰期滿時，如果談判尚無協議，延期商談，不令破裂。王因力請蔣予延期，蔣亦早有此意。故再延展8天，至6月30日為止。

停頓已久的三人會議於6月22日在南京首次召開，政府代表由徐永昌接替陳誠，共方為周恩來及美方馬歇爾。是日會議情況，徐氏記曰：

11時，周恩來偕其隨員到，即開會。東北停戰協定，除對方意見不能一致時，取決於美方人員或取決於多數之一點，仍未得到共方同意外，大體已無問題。本件一因雙方意見不一致時之決定問題未解決，一因余（徐）聲明必停戰、恢復交通、整軍方案3件同時簽字。所以今日議題，僅解決幾分之幾而已。

繼由交通部長俞大維出席討論恢復交通問題，並將東北停戰議題通過。惟整軍方案因駐地問題，未得接近意見，故24日在會外商討，國方則希望簽字後十日，共軍撤離膠濟路，一個月退出蘇北，並將承德、古北口退出，由政府軍接防。

而共方則於27日提出共軍駐地意見。要點為：共軍保留20個師（整軍方案原為18個師），中共保有北滿，控制哈爾濱、齊齊哈爾、洮南、牡丹江諸要點，南滿控制安東。華北益都、德縣、滕縣、刑台、聞喜、承德、張家口，各駐一個師。華中一個軍駐宿遷、淮安、東台。

6月28日，馬歇爾致蔣備忘錄，報告與周恩來商談軍隊駐地問題，說共方對政府要求共軍完全撤出蘇北及承德，歉難同意。又共方堅持凡共軍撤出之地方政府，在政府改組前，不受阻擾。因此，在6月30日以前，欲完成整軍協定之正式修正方案，似已不及。

蔣自記曰：「周恩來對於整編軍隊案仍蓄意詭辭拖延也」。馬「又已墮入奸黨盜弄之故技中矣」。

這天，蔣召集會報，討論共黨問題，徐永昌記曰：

連日共方提出之對案，仍係拖延政策，一味胡纏。如言蘇北、熱南某某地區可讓出，但既不許另去官吏接收，且須留多少地方團隊防衛；而又說不能改變其政治設施，彼此誰也不許駐兵，是真滑稽到極點，欺人到極點！

馬歇爾亦深感拖延之苦，他說：

在過去余（馬）所主持之三人會議中，常有因一句措詞，而辯論一小時以上者，現在對獲致一般協議，而欲確定最後方案之詞句，則非一周時間不能完成，或許延至10日亦未可知。

拖延戰術，乃中共長期鬥爭之策略也，目的是「絕對不在協商中，與國民黨解決問題，施用拖延政策，使國民黨政治不安，人心動搖。」

蔣亦了解，「共黨策略，蓋企圖在不戰不和與似戰似和之局面下，繼續拖延不決。使國家陷於混亂狀態，政治動搖，經濟破產，以達其顛覆政府赤化中國之目的。」

談判到延展的最後一天（6月30日），仍無協議。期間爭論最大的是蘇北和熱南的地方政權問題。以下則就蔣、周、馬三方面的爭執意見作一比較：

蔣：蘇北共軍於一個月內撤至隴海路東段以北。熱河共軍一個月內撤出承德以南地區。所有撤出地帶地方政府政權，交與中央。

馬：余意中共不會接受。交出地方政權為最大困難。

蔣：關於地方政權問題，一政府之下不能另有他政府，一國家之內不能另有他國家，非如此政府不成為政府，國家不成為國家。現蘇北難民極慘，數百萬難民不能還鄉。

馬：余深知主席（蔣）困難，亦極同情難民，但為難民問題，或致釀成全面戰，甚不值得。

周：政府認為蘇北共軍威脅南京，承德、張家口共軍威脅北平，應一律撤退，實在毫無道理。反過來，如果我們也說南京威脅蘇北，北平威脅承德、張家口，問題便無法解決。

周：蔣在形式上要我門退出蘇、皖、承德、安東、冀東等地，但承認的只是黑龍江、興安兩省及嫩江半省，華北只是臨沂、大名、上黨等幾個地區，想把我們完全隔開，先限制在這幾個地區，然後再來消滅我們。

周用拖延之術，談而不和，而將拖的責任歸諸國方。說6個月來的談判，已解決了問題的百分之九十，最後國民黨提出要中共撤出4個地區，使談判拖延不決。

延展之期又告屆滿，問題終無解決。蔣則深感無奈，屆滿前夕，約集黨內元老戴季陶、鄒魯及高級官員吳鼎昌、王世杰、邵力子、白崇禧、陳誠、徐永昌等會商，說明共方仍無誠意和解，決裂之不許可，再延期亦無必要，只有明白宣布政府所希望的，與共黨所要求的，距離遙遠，和平之門不閉，唯待共黨之回頭而已。是晚會商情形，據王世杰之記述：

晚間蔣先生邀約商談關於政府與周恩來、馬歇爾談判之政策。自6月7日至今，雙方已就恢復交通及東北停戰兩事，商定辦法。至於中共軍隊之駐地及蘇北、熱河、安東及膠濟路等地，中共軍隊之撤退問題，尚未商定；惟雙方已承認將整軍期間縮短為6個月。明（30）日為停戰期限屆滿之期，蔣先生預定期滿後即無協定，亦不採取軍事行動（如國軍被襲擊，則採取防衛行動）。惟今後形勢，國共關係不善化、則惡化。故予（王）意仍主成立協定；即令協定不能完全解決問題，亦可避免局勢之惡化。予意中共問題為一世界問題。在蘇聯與美國關係未明朗確定之前，我如與中共大決裂，蘇聯必利用美方對我之責難或猶豫，而公然助共。

王氏的分析，雖至準確，但也實在找不出更妥善的解決辦法。蔣氏以戰逼和之策，乃告失效矣。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】