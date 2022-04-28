二戰結束，日本投降後，美軍占領日本，日本失去主權長達7年。此期間日本所產貨品出口均標示「Made in Occupied Japan」此一羞恥性的印記。這到底是美軍占領當局所強加，或者是日本自願的，不得而知。舉例來說，1938～1953我在台大期間所見到的一切日本進口貨品，小至牙膏，大至電器、車輛，就是這樣標示的。這表示日本戰後雖逐漸復興，但國家定位尚有問題，還不是一個正常的國家。要解決此一問題，就是與同盟國簽訂和約。

1949年中華人民共和國成立，韓戰於次年發生，因為這些原因，與同盟國簽訂和約一舉一直拖下去。韓戰發生的時候，我們正在台大的臨時教室期末考，美機臨空，警報響起，同學紛紛衝出教室避難，只有留學以前帶過兵的農業概論教授趙連芳臨危不亂，叫學生不要動，留在教室．至今印象深刻。

1952年日美簽定舊金山和約，我國未被邀參加，日本有意與新成立的中共政權簽訂和約，所以中日和約必須單獨簽訂。1952年3月日本派來我國特使河田烈一再拖延，毫無誠意，但我國是安理會常任國，與世界各國保有關係，加上韓戰爆發，美國轉而支持我國，日本態度也有改變，經政壇耆宿緒方竹虎，及「東方文化學會」的奔走，首相吉田茂才拿定主意，並來台會見蔣介石，達成協議落實中日合約的簽訂。

經政壇耆宿緒方竹虎 及東方文化學會的奔走，首相吉田茂才拿定主意，並來台會見蔣介石，達成協議落實中日合約的簽訂。（圖／鍾博提供）

這個東方文化學會的發起人，就是松本巍教授，其兄前田多們曾任文部大臣（教育部長），在政界、文化圈頗有影響力，1949在台灣大學執教的早坂一郎、松本巍、高坂知武，與張厲生、蔡培火、齊如山等組織東方文化學會，公推張厲生為會長，他們合力促成此事。

1949年初，傅斯年接任台灣大學校長後，曾召集校內之留用日籍教授聚會，以英語懇切表達大學當局希望日籍教授繼續留任。傅斯年接任校長，帶來了教育部和美援的圖書、儀器，以及他在中研院史語所和北大的班底，使台大脫胎換骨，欣欣向榮。

傅斯年留學英德十餘年，文學、哲學、數學，無所不學，但他視學位如無物，連個碩士也不屑一顧．可是他的學術地位崇隆，社會聲望也高，蔣介石都敬他三分。更難得的是他自北大帶來的自由學風，我大一的時候，不升國旗，不教三民主義，可說是空前絕後之舉．在那白色恐怖即將到來的時刻，傅斯年力擋黨團進入校園，所以傅鐘傅園，永遠使人懷念。

我在台大時，松本巍、高坂知武、磯永吉等日籍教授還在。其中，植物病蟲害學系教授松本巍於1965年7月以74歲高齡自台灣大學退休，返日未久，又於翌年2月應台灣糖業公司之聘，擔任糖業試驗所的技術顧問，從事甘蔗白葉病的研究，並再度回到台灣大學擔任兼任教授，指導研究生論文。1968年去世後，我方為紀念其在教育和研究上之貢獻，由其門生及農學界人士樂捐成立「松本故教授紀念獎學金」，作為專攻植物病理學的學生獎學金。

農業工程學系教授高坂知武一向以台灣的農具作為研究主題，且為授課之需要，自修國語，並發起成立管弦樂團、室內樂團等，與學生的互動頗為融洽，因此，一直留用至83歲才退休返回日本。為表揚高坂教授的貢獻，農學院農業機械學系的建築物乃命名為「知武館」，並設置獎學金等；高坂的女兒1950年代還在北一女上學，完全融入台灣社會。

1957年始返回日本的磯永吉，政府為酬謝他多年來對培育台灣蓬萊米的貢獻，決定送他終生每年1200公斤的蓬萊白米。日本教授非常喜歡來台訪問，我所服務的農復會因為有些經費，常常聘請他們來台。日本人重禮數，伴手禮必不可少，但也許因為當時教授境況欠佳，阮曩羞澀，我收到兩件禮物特別稀奇，一件是一小段櫻花樹帶皮的樹幹，一件是7層包裝的禮盒，一層一層拆開，裡面是一雙超薄的棉襪。

日本東京大學農學院長望月公子以宣紙恭楷修書道謝，還奉中華民國年號．可見日本教育界對中華民國還是很尊重的。（圖／作者鍾博提供）

日本養豚協會與台灣養豬協會時常互訪，日客來時，台灣地主設宴，十菜二湯，稀鬆平常。但台客訪日，日本回請時就備感吃力，因為日本物價很高。最後日方特別拜託簡單招待就好，他們實在無法回報啊！日本東京大學農學院長望月公子來訪，我設宴招待，他返國後隆重地以宣紙恭楷修書道謝，那時都已經1982年了，還奉中華民國年號，可見日本教育界對中華民國還是很尊重的。

（作者為農復會畜牧組專家）

【本系列完】