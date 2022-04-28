俄羅斯自從2月24日入侵烏克蘭，引爆歐洲二戰後的最大衝突，轉眼已超過兩個月。《金融時報》報導，俄羅斯總統普丁試圖進一步奪取整個烏東南部領土，其目的為了全面控制烏東頓巴斯和南部沿海地區，開闢從俄國境內直通克里米亞的陸地廊道，欲將烏克蘭完全與海洋隔絕。歐美各國持續提供軍援烏克蘭，不只將澤倫斯基胃口養大，也刺激普丁做出更激進的軍事行動，俄羅斯國力衰退可預期，但這些捐輸武器彈藥的歐美國家，財政不會受影響嗎？

近日，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，前往基輔送上「大禮包」，《紐約時報》指出，原本美方欲保密，但最後卻被澤倫斯基提前爆料，甚至傳出美方可能將提供的重型武器。同一時間，聯合國祕書長古特瑞斯也前往土耳其、俄羅斯、烏克蘭，為調停烏俄戰爭奔走。不過，反被澤倫斯吐槽「他想在那裡看到什麼，庫圖佐夫大街（莫斯科街道）上沒有遺體，他想看什麼？」讓這場烏俄戰爭的資源消耗戰看不見盡頭。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，為抵擋俄羅斯軍隊於頓巴斯的攻擊，烏克蘭需要消耗大量彈藥，光是美國已向烏克蘭援助高達約新台幣1200億；號稱「民主軍火庫」的美國，將面臨被烏克蘭吸乾的窘境，繼續大量交付武器並嚴重消耗軍火庫存，可能需好幾個月甚至好幾年才能恢復產量，補充庫存所需。

美國智庫學者也透露，烏軍一天就消耗歐美提供給他們一周份量的反戰車飛彈，若軍援再沒有節約減量，就會開始影響歐美本身防衛的庫存量，這讓歐美國家面臨尷尬抉擇。因此，美國不得不努力說服盟國提供更多火砲、彈藥給烏克蘭，減輕自身軍備庫存的壓力。

澤倫斯基不斷放話軍援還不夠，戰後重建才是更大難題，他說，烏克蘭重建將需要數千億美元，才能從這場戰爭中恢復。據《華爾街日報》報導，烏國總理什米加爾也提出，烏國未來5個月每月需要大約新台幣幣1500億元預算援助，戰後重建費用初步需要新台幣18兆元，烏克蘭已經請求IMF成員國捐出1成，相當於新台幣1.8兆元。另外，歐洲復興開發銀行總裁芮諾巴索表示，應考慮為烏國提供類似二戰後的馬歇爾計畫，來幫助烏國經濟復甦。然，這恐怕又是歐美國家填不飽的大錢坑。

歐盟各國領袖聚焦討論烏克蘭戰爭衝擊，針對難民危機開始出現分歧，區域團結也出現裂痕。尋求躲避俄羅斯攻擊的難民，經聯合國難民署統計，已突破500萬人；演變成歐洲最大難民潮。這些烏克蘭戰爭難民抵達接收國時，雖受到當地大力支援；但也正開始侵食東歐國家資源，隨著難民逐漸擴散，這些問題也將蔓延成全球性議題，儘管國際承諾捐款，但全球經濟面臨挑戰，通膨問題持續困擾各國，烏克蘭開出的天文數字，恐怕讓歐美國家無力承擔。

（作者為智庫研究員）