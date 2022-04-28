法國自17世紀以來其思想文化科學曾經引領世界，孟德斯鸠的三權分立，伏爾泰的自由平等，盧梭的社會契約，以及巴斯德的細菌論述，笛卡爾的解析幾何等等，對世界大有貢獻，法國人引以為傲。

1812年拿破崙一世發動法俄戰爭，圍攻莫斯科，幾乎征服了整個歐洲。帝國全盛時期，海外领土包括亞洲的中南半島，廣袤的法屬西非洲，法屬赤道非洲，以及今天的非洲南部的不少國家。今天仍然保有南美洲的法屬圭亞那，以及大西洋、太平洋和印度洋的諸多岛嶼。

二戰開始後法國在六週內即被徳國征服，對盟軍的勝利幾無貢獻，但是戰後法國取得聯合國安理會常任理事國的地位，名不副實。1954年越南奠邊府一戰 ，法國奠邊府指揮官卡斯特里將軍投降。1956年英法兩國對埃及發動蘇伊士運河戰爭，因美國干預而失敗。自此，大英國協的帝國隕落，法蘭西的帝國不再，都淪為中等國家。

近半世紀，法國對於北非中東來的移民非常歧視，國內的穆斯林移民多次抗暴，引起社會動盪的暴亂。法國巴黎《查理周刊》因經常諷刺伊斯蘭教創始人真主穆罕默德，2015年遭報復襲擊，20人死亡。限制穆斯林女性在大街不能穿黑袍，在海灘必須穿比基尼。

我們歷史課本上尊稱的列強英法徳義諸國，淪為中等國家之後，1993年懷著歐羅巴帝國的夢想，共創歐盟，在世界上以強國自居，以道德自許，歐洲領袖及議員叫囂自由民主人權，落魄王孫不改傲慢，其實只是跟隨美國狐假虎威。

歐盟內部是一個組織鬆散、西歐東歐南歐矛盾相向、種族歧視、經濟參差、財政混亂、軍事散漫的組織，處於類似中國的戰國時代的前期，和統一中國的大秦帝國相比，相差甚遠，而且是白日夢。

雖然法國是歐盟裡最讓美國頭痛的國家，但是實際上法國的國力撼動不了美國的歐洲戰略。所謂的法國總統大選只是歐洲的幾把茶壺中的法蘭西茶壺裡的風暴。因歷史光環而承襲了的列強之名，今雖已黯淡，大選一事仍被熱烈討論，其實茶壺裡的風暴根本影響不了世界大勢，大國博弈。

馬克宏是法國政壇兩個極端政黨，梅蘭雄領導的極左翼「法國不屈服」，以及雷朋領導的極右翼「國民聯盟」中間的中左及中右的中間力量。這次大選的第一輪投票，三位候選人囊括了超過百分之七十以上的選票。馬克宏得票27.8%，雷朋得票23.1%，兩人進入第二輪對決，得票22%的梅蘭雄被淘汰。目前第二輪對決的民調是馬克宏56%，雷朋44%。

2012年馬克宏是歐蘭德前總統領導的社會黨政府的閣員，2016年他成立了「共和國前進」政黨，並且在2017年法國總統選舉中勝出。馬克宏是沒有一貫立場的靈巧政客，一邊指責中國在新疆種族滅絕，叫囂制裁俄羅斯，一邊奔走於巴黎、莫斯科之間調停俄烏戰爭，典型的只記得帝國的偉大，忘記了現在的份量。

2011年雷朋從父親手中繼任了極右翼的「國民聯盟」的主席，持反美國、反移民、反歐盟、反北約、親俄羅斯、溫和對待中國的主張，這次因能急民之所急，強調經濟民生之苦，才爭取較高的初選票，得票23%，距離馬克宏的27％不遠。進入二次對決，頗有勝出的機會。

雷朋的口號是恢復法蘭西的榮光，獲得右翼民眾的支持，可以說又是一個要恢復鄂圖曼帝國的榮光的土耳其的總統艾爾段。但是現今的強國條件，要同時維持在軍事、經濟、商貿、工業、科技、太空、醫療、體育、文化……諸多領域的強勢，必須具備數百萬平方公里的國土，幾億的人口，廣泛豐富的資源，才能參與強國博弈，法國幾無機會。

馬克宏已經當選連任，其實無論馬克宏或雷朋當選，都是茶壺裡的風暴，只會影響些許歐盟及北約的情勢，但對於世界大局影響有限。

（作者為中美論譠社理事）

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