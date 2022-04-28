當地時間4月26日，巴基斯坦南部重鎮，信德省首府卡拉奇的一所大學突發爆炸，導致4人遇難。其中有3位中國公民和1名巴基斯坦籍司機。事件發生後，中國駐巴基斯坦大使館工作人員證實，遇難中國公民均為卡拉奇大學孔子學院的中方工作人員。目前有報導稱，巴基斯坦境內恐怖組織俾路支解放軍（BLA）已宣佈對此次襲擊負責。

而在去年7月，發生在西北部的達蘇恐襲，也造成了9名援建水電工程的中國工程師身亡。據巴基斯坦官方調查結果，巴基斯坦塔利班斯瓦特分支策劃了該襲擊，襲擊者所屬的恐怖組織網絡還得到了印度調查分析局（RAW）和阿富汗國家安全局（NDS）的支持。

那麼，讓我們來簡單梳理一下巴基斯坦境內錯綜複雜的反對勢力，他們的幕後支持國，以及這些勢力對我國公民和援建項目的影響吧。

1.俾路支解放軍

俾路支解放軍成立於2000年，發源於俾路支省長期存在的分離主義思潮。這個位於巴基斯坦西南部的省份，有著豐富的石油、天然氣和礦產資源，但卻是巴最大和最不發達的省份。上世紀70年代，俾路支省爆發了大規模的叛亂，但是最終遭遇鎮壓。

該省的主要居民是俾路支人，歷史上他們曾經有獨立的汗國，但後來先後臣服與阿富汗和印度莫臥兒帝國。後來又被英國殖民者征服並劃入英屬印度。1947年印巴分治時，該地區曾短暫獨立，但在一年後併入巴基斯坦。

這一次宣稱對中國公民發動恐襲的就是俾路支解放軍「馬吉德旅（Majeed Brigade）」該組織主要以自殺式襲擊的方式發動恐襲。在2020年7月接受《俾路支郵報》記者採訪時，該旅領導人稱，選擇目標時會考慮其政治意義、象徵意義和在國際上的影響。

而俾路支解放軍在成立之後就不斷進行恐襲，2017年5月，該組織襲擊了俾路支省境內瓜達爾港中巴經濟走廊建設工地的工人；2018年，該組織襲擊了中國駐卡拉奇領事館；2021年8月，該組織在瓜達爾港發動了針對中國公民的襲擊。

該組織被巴基斯坦、美國和歐盟列為恐怖組織。

2.巴基斯坦塔利班運動

簡稱巴塔，活躍於與阿富汗接壤的西北邊境開伯爾-普什圖赫瓦省，其總部曾長期位於巴境內的北瓦濟里斯坦。該組織發端於2002年，由阿富汗內戰中逃離到巴基斯坦境內的武裝分子組成。2008年，巴基斯坦政府取締了該組織。巴塔的主要人員構成是普什圖人。

除了2021年的達蘇恐襲案之外，巴塔還曾於2012年在白沙瓦槍殺過一名中國女子，在2013年襲擊了南迦巴瓦峰登山隊營地，並殺死了包括兩名中國登山客在內的11名登山隊員。2021年4月，巴塔在俾路支省首府奎達用炸彈襲擊了中國駐巴大使所下榻的酒店。

此外，還有大量「東突」分子被巴塔培訓過。需要說明的是，該組織與阿富汗塔利班雖然名稱相同，但並不是一回事，巴塔還經常反對阿塔。

3.宗教極端組織和其他分離主義組織

在東南部的信德省，北部的巴控克什米爾以及巴基斯坦境內散居分佈的印度次大陸移民（穆哈吉爾人）都分別有自己的分離運動，例如信德省解放軍（Sindhudesh Liberation Army），巴拉瓦里斯坦運動。而巴境內還有很多宗教極端主義組織，諸如滲透入巴國的伊斯蘭國呼羅珊分支等等。

而在這些錯綜複雜的分離組織和極端組織背後，也少不了幕後大國的操縱。就近來說，巴基斯坦的鄰國印度與阿富汗，就屢次被巴方認為是其境內諸多分離組織的推手。

根據巴政府的指責，印度情報部門長期以來充當了俾路支解放軍的幕後支持者，該組織的領導人曾多次前往新德里求醫，而印度也動用其在阿富汗境內的使領館，對俾路支解放軍提供援助。

而另一鄰國阿富汗則更加複雜，1893年，英國殖民者劃定了英屬印度與阿富汗的邊境線杜蘭線，讓大量的普什圖族人跨境分佈，形成了巴基斯坦西北部的普什圖族聚居區。而杜蘭線也造成巴基斯坦和阿富汗的關係一直處於較為緊張的狀態。去年底今年初，兩國還在邊境線一帶發生交火。值得一提的是，巴基斯坦早期的領導人阿尤布·汗，前總理伊姆蘭·汗，均有普什圖血統。

再追根溯源來看，其實造成南亞次大陸當前很多分離主義問題的原因，都是當年的殖民統治者所留下的，諸如杜蘭線，以及克什米爾歸屬等問題，使得巴、阿、印三國彼此心存芥蒂，對於各自的分離主義勢力互相資助。

而隨著後來蘇聯入侵阿富汗，當時的美國政府對於所謂「聖戰者」的資助，客觀上也讓這一地區湧入了大量武裝分子和極端主義思潮：俾路支分離運動最早的組織者，有著克格勃背景，而臭名昭著的「基地」組織更是在蘇聯入侵阿富汗期間，被美國中情局「發揚光大」。

而對於中國公民和中巴經濟走廊項目來說，這些分離主義和極端主義組織造成的恐襲確實是一個嚴重的威脅。不過巴基斯坦政府對於這些組織的打擊也是毫不手軟。2018年，一向被視為「法外之地」的聯邦直轄部落地區和開伯爾-普什圖赫瓦省合併，邁出了巴政府實行政治整合的重要一步，而中巴經濟走廊建設，立足於基礎設施的操作，也為巴民眾帶來了切切實實的利益與實惠，得到了巴國不同政治派別的一致支持。從這個角度來看，中巴之間的合作大勢是不可阻擋的。

（本文來源：鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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