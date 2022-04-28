數位發展部即將掛牌並展開運作，國人對數位媒體的生態演化和關注程度日益升高，由國內外的三則新聞即可見端倪。第一，全美史上第一次，全美約200家地方報社控告Google和Facebook （已改名為Meta），聲稱兩家公司壟斷數位廣告市場，奪取原本流向當地新聞業者的收入，也損害出版收入；第二，國內學者組成「新聞民主與平台議價論壇」，要求政府單位介入，打破平台與媒體間不透明且不平等的議價情形，並立法向 Google 和Facebook 平台課徵稅款，讓媒體取得合理收入；第三，東森、TVBS、三立新聞等有線電視頻道皆不約而同從4月1日起自YouTube下架。

上述三則新聞訴求的重點，背後原因在於疫情時代，全球廣告支出2020年萎縮後，卻在2021年大幅成長到7,000億美元，數位廣告達4,420億美元，占整體廣告總額62％。其中2021年數位廣告的最大受益者是以廣告收入為主的 Facebook（占98％）與Alphabet（Google與YouTube母公司）（占81％），加總占全球7,000億美元廣告市場的30％左右。

而台灣的現況呢？台灣的數位廣告在2020年達新台幣482.6億元，已經占全體廣告市場的65％以上，2021成長應超過70％的比率，其中約有8成左右（近400億元）是由Facebook和Alphabet這兩大平台巨頭所瓜分，而受傷最重的產業就是新聞媒體。如果網路是一種公共財，若缺乏有效、公平、公正的管理，就會演變成一個弱肉強食的世界。同時，兩大業者這兩年來多次調整演算法，讓廣告費暴增，台灣很多電商被逼著轉型或是倒閉。但是台灣政府對這兩大數位科技巨頭在廣告市場上的壟斷地位，並沒有採取任何積極的對策。

我們可以從三個「權力論」來探討政府應該出面處理這兩大巨頭所造成的潛在傷害。其一，最嚴重的是「自由認知權」─民眾能看到什麼，不能看到什麼，受到廣告的左右，因為精準行銷及廣告收費溢價會威脅到民主根基。過去民眾有權利自由選擇觀看內容，但進入數位時代，Google和Facebook的平台在後端預先設定好內容，就限制了民眾選擇的權利。

其二，「公平交易權」─要付新聞媒體多少錢，是平台巨頭說了算，是單方面的決定權。目前，Google和Facebook使用新聞媒體內容並沒有付費，而是在掌握使用該媒體新聞所帶來的廣告收益後，再來和新聞媒體分潤，而媒體採取每千次曝光成本（CPM）計價方式，換算成媒體每曝光1,000次，只能獲得新台幣5至10元，台灣的媒體分潤據聞甚至遠低於其他國家。

其三，「計價主導權」─提高廣告費，轉價給廣告客戶。由於80％的數位廣告營收付給了Google和Facebook，使它們可以買更多的技術來「有效」鎖定用戶，結果受創最大的應該是刊登廣告的製造商，尤其是中小企業、微型企業，因為要支付更多的廣告費。

在認知、公平、計價的惡性循環之下，歐美澳洲各國政府紛紛提出霹靂手段來制裁不公平競爭，令人不解的是亞洲各國保持安靜，默默等待制裁的結果，而台灣肯定又是「全球最大受災戶」之一。從情理法分析，只有政府才有能力制約這兩大巨頭。我們建議政府可以從下面三方面著手進行。

第一，強化《公平交易法》：去年（2021年）6月30日，公平交易委員會委員會議決議，將組成任務小組，針對Google和Facebook等數位平台進行產業經營概況調查，但一年將過，結果未出，據聞是在等待數位發展部成立後，再進行細則檢討及公布相關罰則。

第二，設立《著作鄰接權》新法：如果政府對提出反壟斷，猶豫不決，可以參考德國的《著作鄰接權》，Google將付費給德國數家媒體，以使用其網路內容。或許政府除了對廣告收入課徵一般公司稅之外，很多國家也開始針對超額廣告另行加收特別捐，並將廣告稅或廣告收入，部分移轉支持新聞界。

第三，透過NCC研議《新聞媒體與數位平台強制議價法》的可行性：去年2月澳洲國會通過立法，媒體可單獨或集體向這兩大跨國科技集團議價、索取新聞授權費，若不可行，則政府將強制協商與強制仲裁。加拿大、美國與歐盟多國也將跟進採取類似手段。

以上三項建議，何種方式更適合台灣，應由政府主管單位審酌國情進行定奪。但在數位發展一日千里的十倍數時代，過於保守和瞻前顧後，將喪失民心及產業競爭力。我們呼籲政府，儘速落實數位平權，以健全媒體產業發展，並贏得人民的支持。