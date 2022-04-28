「九一一事件」該襲擊造成近3000人死亡，是有史以來美國本土遭到的規模最大的襲擊，那種有如戰爭的混亂和恐怖，你我都曾在電視上無關痛癢地見過畫面一再重播；一位曾親身經歷過紐約大停電的人說，那種無助，有如世界末日，真不是滋味，非親身經歷或年輕人所能想像的慘狀。理論上說，70歲以下的台灣人都沒有戰爭經驗。也就如此，在目前兩岸關係緊張時，看著電視上名嘴，甚至所謂的軍事「專家」興致勃勃地在談著俄烏戰爭與台海戰爭兩相比較時，民調上竟有相當比例的人認為大陸不致武力攻台，且美國願意協防台灣，這不免讓人為台灣未來可能付出的「代價」擔憂。

「戰爭」是什麼？那絕非簡單的軍力比較，或死傷人數統計！電影《搶救雷恩大兵》，片頭一開始的場景，就血腥地拍出軍士剎那間斷手斷腳、哀號崩潰的畫面，徹底寫實的血肉橫飛讓你如置身現場，果然，片子一出，就有許多人咸認它過於血腥，但面對這種批評，導演史蒂芬‧史匹柏（Steven Spielberg）如實地回答：「真實的戰爭就是如此！」那真是錐人刺骨之痛！那種絕望，無法言語形容。

鑑於美、陸對抗日益明朗、兩岸情勢劍拔弩張、我社會大眾仍歌舞昇平，不知此係多年來局勢最嚴峻的時刻，兩岸如擦槍走火、發生戰爭，後果將不堪設想，故藉「戰爭的代價」為題，正視戰爭，目標在使兩岸能夠和平中穩定發展，並堅決對它說「不」！

一、就美、陸關係言

拜登上任後，許多利益相關國家都希望美、陸和平相處，然而因為許多議題的分歧，美國不允許中國挑戰其老大的地位而屈居第二，故對大陸發展的憂慮，以及在最重要的台海問題上博弈及角力，導致兩國關係緊繃，一觸即發。

二、就中共而言

就現階段言，維持「台海和平」仍然是利多於弊；因為只要不被台灣片面的舉動所破壞，台海和平對中共本身來說，一個穩定的周邊環境，有助於其國內「一帶一路」的經濟發展和政治改革；長期而言，也有利於大陸與其他強權之間的良性互動。然而，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

三、就美台而言

40餘年過去，台美關係沒有因為「斷交」而絶交，兩方在經貿、防禦等多方面合作，台灣實現了民主選舉和政黨輪換；而隨著改革開放的推進，中國大陸的國際地位迅速提升，開始挑戰美國主導的世界秩序。近年在史無前例的美陸貿易戰籠罩之下，兩岸情勢波譎雲詭。

四、就東海、南海、台海，何處最危險？

南海島礁建設部分完成後的劍拔弩張，因為域內國家的共同努力，局勢趨於平穩，中國大陸加強對南海主權的控制權主導權既成事實；這一年，政府將台灣推向危險的「台獨」邊緣時，島內隨即也出現經濟下滑、「邦交」紛紛「斷交」的尷尬局面；近年來前所未有的美、陸貿易大戰，使得中國面臨壓力和風險，局勢更加詭譎複雜，若台灣執意推動台獨，將帶來巨大戰爭風險，台海將成為東海、南海與台海三海中最危險的區域！

只要和平、不要戰爭的理由

習近平希望統一台灣的雄心眾人皆知。台海如果一旦打仗，共軍可能傾全力發動飛彈襲擊等方式、估計台灣死傷人員無數，國軍反擊時，國防總動員對社會之影響，戰事擴大如電廠、水廠、電信等，對社會所造成的癱瘓，與經濟面之損失，將絕難承受，即使美軍協防，台灣亦成廢墟。因此，咸認為「只要和平、不要戰爭」有如下理由：

一、從兩岸現實看，戰爭不能發生

咸信中國大陸軍事規模早已不可同日而語，今日兩岸軍力失去平衡更加劇，執政黨若有智慧化解爭端，台灣透過各式溝通、各種交流，可以成為兩岸和平締造者，帶領兩岸百姓遠離戰爭陰霾。預想一場不對稱的戰爭，可能造成廢墟的台灣，萬般的生活不便利與痛苦不堪，甚至斷送性命或妻離子散，是故，戰爭不能發生！

二、從歷史的教訓看，戰爭至為可怕

日軍在南京大屠殺中，所使用的各種滅絕人性的獸行，造成30多萬南京軍民為此殉難。近期俄烏戰爭，短時間內造成千萬人無家可歸，無辜百姓的痛苦與哀傷。當他們付出高昂代價，所換來的卻是無盡的絕望，往日的家園不在，舉目所見，只有廢墟及死亡，這就是戰爭！沒有經歷過的人，怎知戰爭何等可怕？！

三、從孫子兵法來看，戰爭實不可取

《孫子兵法》於〈始計篇〉開宗明義就說明：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。孫子強調戰爭不只是軍事和政治的競賽，也是經濟的競賽。戰爭要以經濟實力作後盾。戰爭費用龐大，作戰計畫要建立在能力及範圍所及之內。因此主張慎戰，不輕易發動戰爭，以「不戰而屈人之兵」為上。足證戰爭決不可取。

四、從經濟的崩潰看，戰爭必須遠離

1995年7月及1996年3月兩次演習中，中共試射飛彈威嚇台灣，造成最嚴重的一次台海危機。一夕之間人心惶惶、股市大跌。就經濟面來看，在「經濟跑得比軍事快」的情況下，即便僅是陸方「作勢要打」，都可能讓台灣經濟一夕崩潰，造成難以挽回的後果。近年共機繞台不斷，對後續政經局勢造成影響不小，而對本次再被挑起的敏感神經，假使台海真的開打或即將開打，以台灣當前的局勢和經濟來看，確實存在比較高的脆弱性。是故，戰爭絕不可觸，必須設法遠離! （作者為中華戰略學會研究員 ）

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