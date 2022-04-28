戰場已進入第三個月，但目前的戰場形勢，似乎對烏軍越來越不利。俄軍不再拉垮，烏軍陷入苦戰。

幾件事吧。

第一件事，俄軍攻勢越來越猛烈。

經過休整和加強的俄軍，同時發動三面進攻，烏軍雖然頑強抵抗，但不得不承認，很多個城鎮和村莊，已經落入俄軍手中。

在北面，烏軍27日承認，俄軍發動了猛烈攻擊，佔領了已爭奪數日的扎沃迪村。

在東面，俄軍已經向前推進，控制了扎里赫內鎮，並開始攻擊附近的揚皮爾。

在南面，敖德薩的一座重要橋樑，被俄軍導彈摧毀。這座重要城市與烏其他地區的聯繫，基本被切斷了。

顯然，俄軍正在積小為大，步步推進，佔領了越來越多的烏東地區，並對敖德薩構成重大威脅。

這也是近期烏軍遭遇的最大挫敗。

在俄軍凌厲進攻下，近期烏軍有點疲於應付，CNN的一篇報導說，「烏克蘭軍隊基本上是在三個方向作戰，以防止俄羅斯軍隊佔領所有頓涅茨克和盧甘斯克地區，這是克里姆林宮宣佈的目標。」

烏軍失去了大片領土，當然，烏軍也不是一點沒有戰果。

根據烏方的話說，僅在頓涅茨克和盧甘斯克地區，烏軍就擊退了9次敵人的進攻，摧毀了大批俄軍武器——包括9輛坦克和11門火炮系統。

第二件事，戰火也燃燒到俄境內。

與烏克蘭接壤的三個俄羅斯地區，昨天都聽到了爆炸聲。

別爾哥羅德的一個彈藥庫，突然發生大火，這個地區近來已有多個彈藥庫發生爆炸；

庫爾斯克在凌晨2點多鐘，突然聽到爆炸聲，據說俄防空力量還擊落了無人機；

沃羅涅日凌晨4點多鐘，也聽到了巨響……

一個共同的特點，這些爆炸地點，都非常靠近烏克蘭邊境，一般發生在後半夜或凌晨。

誰幹的？

烏軍保持沉默，如同以往一樣，既沒有承認也沒有否認。

但很有意思的是，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克，說了很有內涵的一段話：

別爾哥羅德、沃羅涅日和庫爾斯克地區，現在也開始積極研究「非軍事化」這樣的概念，在這些俄羅斯地區，為俄羅斯軍隊的裝甲車提供燃料的大型燃料庫會定期燃燒，彈藥庫會爆炸。由於各種原因……

什麼意思？

你自己應該懂的。

此外，摩爾多瓦局勢，也變得很不平靜。

有俄軍進駐的德涅斯特河沿岸地區（該地方一直試圖脫離摩爾多瓦），近來接連發生爆炸聲，導致摩爾多瓦總統召開安全理事會緊急會議。

誰製造的爆炸？

俄方指責是烏克蘭，烏克蘭說俄羅斯自己導演。

又是一個羅生門。

第三件事，普丁的最新警告。

在昨天的一次會議上，普丁警告：

若有人打算從外部干涉當下（烏克蘭）局勢，且對俄羅斯構成無法接受的戰略性威脅，那麼他們應該知道，俄羅斯的回應將會是閃電般的快速打擊。

或許是怕別人聽不懂，普丁又跟了一句：

俄羅斯絕不是隨口一說，俄軍擁有其他國家並不擁有的武器來應對威脅，如有必要我們將會使用這些武器。

究竟什麼意思？

俄羅斯哪樣武器，其他國家並不擁有？

核武器，很多國家都有。但能搭載核武器的「薩爾馬特」洲際彈道導彈，只有俄羅斯有。

就在一個星期前，普丁還祝賀俄軍成功試射了這款新型導彈。普丁當時就說：這種獨特的新型武器，將可靠地保護俄羅斯國家安全，讓每個試圖威脅俄羅斯的人三思而後行。

這是一款高超音速洲際導彈，射程10000公里以上，可以攜帶10個重達1噸的大當量核彈頭，或15-24個較輕的核彈頭，能夠直接突破美國導彈防禦系統。

這樣的高超音速洲際導彈，按照俄羅斯的說法，美國沒有，北約也沒有。

當然，普丁還說了一句：烏克蘭完全是被外部力量推動，才與俄羅斯產生直接對抗，烏克蘭被當成了與俄羅斯鬥爭的耗材。

除了這三件事，與俄烏相關的其他事還有。

俄羅斯終於出手，對波蘭和保加利亞斷氣。歐盟很生氣，認為俄羅斯是在敲詐。波蘭則呼籲，對所有俄羅斯產品徵收高關稅。

美俄突然達成換囚協議。俄羅斯送回一名美國前海軍陸戰隊士兵，美國放了關押的一名俄羅斯飛行員。

聯合國秘書長古鐵雷斯，在享受了普丁的長條桌待遇後，去了烏克蘭，烏克蘭肯定不會擺出長條桌。

還有，俄羅斯又驅逐了大批西方國家外交官，包括8名日本外交官。反正，現在很多西方和俄羅斯外交官，應該都打包收拾好了行李，隨時準備被驅逐回國。

最後，怎麼看？

今天就不多說了，簡單兩點吧。

第一，戰場形勢正在變化。

前期很拉垮，後期是苦戰，這似乎也是俄軍的一貫表現。但不得不說，自從收縮戰線，將目標限定在烏東地區後，俄軍戰鬥力確實在提升。目前已基本拿下馬裡烏波爾，不排除很快就會攻擊敖德薩。

那邊廂，烏軍雖然仍很頑強，但面前佔據明顯優勢的俄軍，確實也有點力不從心，這從一些地區節節敗退就可看出。以至於英國首相約翰遜，前幾天就脫口而出：俄羅斯很可能正贏得這場戰場……

但西方會善罷甘休嗎？答案也是很明顯的。

俄羅斯呢？所以，我們看到，普丁不斷發出警告。嗯，有些警告越來越直接，就生怕西方故作聽不懂。

第二，超限戰，超限戰，超限戰。

這是很可怕的一點。

什麼是超限戰？我就不解說了，大家可以問度娘。

但顯然，俄羅斯境內的爆炸，不會是平白無故，不會真是自動「定期燃燒」。烏軍既不承認也不否認，應該也是一種策略，一則顯示自己的實力，二則很多爆炸未必是軍事目標，三則也是加劇俄境內的恐慌。

正面戰場，尤其是烏東大平原，烏軍無法與俄軍抗衡；但游擊戰，烏軍確實不容小覷，更別提，西方武器仍在源源不斷地輸入，哦，還有超限戰這種形式。

說起來，這應該也是二次大戰後，俄境內遭遇的最大規模外敵攻擊。這還只是一個開端。

俄羅斯會怎麼辦？

息事寧人，嚥下這口苦水？或者，更猛烈的報復，比超限戰更超限戰？

我不知道。

但我知道的是，「美國準備與俄羅斯戰鬥到最後一個烏克蘭人」，如果真是這樣，無疑太冷血，太可怕，太悲劇了。

（本文來源：「牛彈琴」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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