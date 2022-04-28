幾天前行政院長蘇貞昌浩浩蕩蕩來到國境之南的屏東縣，宣布22縣市國中小學「班班有冷氣」政策正式啟用，今年夏天要讓全國3500多所學校都能吹到冷氣，還自誇表示幾十年來做不到的，蘇內閣做到了。不過，蘇貞昌前腳離開，學校馬上關冷氣機，因為「班班有冷氣」政策5月1日才能上路，就算天氣炎熱溫度已達標，現在只能看、不能吹。

4月氣溫已經連日飆破30度，早就達到教育部規定室內溫度超過28度，就能開冷氣的標準，但是學校實務運作上為何不廣開方便大門，讓滿頭大汗的學生舒適上課呢。其實「班班有冷氣」政策，說穿了，教育部在負擔電費支應算得太「錙銖必較」，因為中央補助各學校冷氣電費僅5、6、9、10月共計4個月，雖說另額外增加20%的額度，讓學校彈性因應，問題是地球暖化得太厲害了，高溫月份不僅提早個把月，甚至還延後好幾個月，中南部的學校整個4月份就已經相當炎熱，未來5、6月夏季用電耗電量一定驚人，何況去年11、12月都還出現超過28度的氣溫，政府僅僅補助四個月電費，其餘月份電費該如何填補？學校的會計室、家長會、校長早已看穿電費數字後面的財務壓力，豈敢「寅吃卯糧」，只能拍板定案能不吹，就盡量不吹冷氣。

「班班有冷氣」政策，讓學生有舒適環境上課，立意是良善的，可惜教育部作法上不夠貼心，沒有完整財政規畫，粗糙的「一刀切」僅負擔4個月電費，還要提醒學校不要無限制使用能源，深怕學校淪為用電小偷，師生們眼巴巴看著形同「裝置藝術品」的新穎冷氣機，祈禱四月底的這幾天上課，天公伯多下點雨，捱過悶熱的人間四月天。

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