王國材自蔡英文政權任期開始就是交通部政務次長，直到110年4月接任交通部長，也就是說他近六年來都有足夠的權力和位置，可以進行台鐵改革的工作，可惜的是他數次放任機會流去，縱容台鐵高層打壓呼籲改革的基層勞工，現在卻高舉公司化的大旗宣稱可以進行改革，就算不論台鐵公司化對於安全和營利上的問題，王國材部長都應該回答，下面這三件代表著過勞、設備和安全的問題，也是可以推動台鐵改革的時刻，王部長當時做了什麼事情？

一、107年農曆假期，成立不到半年的台鐵產業工會發動依法休假，數百名基層員工以行動對抗過勞問題，以及運行數十年的日夜休制度，在抗爭過後，根據新聞報導交通部次長王國材表示，支持台鐵依規定處分，當時有187名基層勞工遭到大過懲處，50人記小過，對照後來連續發生的重大交通意外，請問王部長，你當時為什麼要支持台鐵局懲處呼籲改革的員工？

二、107年10月發生普悠瑪事故，造成18人死亡，事故滿百日的第二天，時任台鐵局長張政源竟然購買了七千件「我愛台鐵，安全第一」的紅色背心，要求各站員工拍攝呼口號影片，遭台鐵產業工會批評沒錢買料造成事故，卻可以買背心作秀，同時還積欠台鐵員工加班費，請問王國材部長，你認同這樣的作法嗎？這樣的局長最後還可以做到屆齡退休，三個月後台鐵再發生太魯閣事件，你從頭到尾都在作交通部的高官，不覺得慚愧？

三、110年太魯閣事件發生，49人死亡，一個月後懲處名單出爐，最高懲處層級也只到台鐵局副局長，而且也僅是記過一次，對比三年前依法休假抗爭的懲處，簡直荒唐。當外界和媒體質疑這是輕輕帶過的時候，已經當上交通部長的王國材先生表示「有新事證再來調查」，請問王部長，你為什麼對抗爭的基層員工趕盡殺絕？但是兩次發生震驚台灣的重大事故，好像對台鐵局長都雲淡風輕，甚至多加維護？往後台鐵局改變為更容易酬庸的國營事業後，請問你還準備用這種袒護高層的方式運作嗎？

最後想要對社會大眾說，台鐵當然該改革，各種改革的方式當然該被討論，也包括是否要公司化，但今天是一個過去維護舊有體制、錯失改革良機、打壓基層勞工、漠視社會批評的交通部長，以缺乏溝通的方式強硬在立法院推動政策時，當然會引發勞工抗爭，當然會引發質疑，政府到底在推動什麼？現在喊的營利和安全大餅，真的會落實嗎？（作者為桃園市產業總工會理事長）

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