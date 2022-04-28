國防部評估中共8種對台可能行動。包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪占外、離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等8項。

看起來已經含括了所有的行動，但好像還少列了1項：斷網、斷通。這是在烏克蘭戰爭中得到的經驗。

在這場衝突中，俄軍並沒有針對烏克蘭實施斷網斷通，總統每天發表談話、國內外媒體到處亂竄、真假新聞莫辨...，看起來根本就是西方媒體指導戰爭，而不是俄軍總指揮官。

未來如果共軍真的動武，我們換位思考，如果你是共軍總指揮官，會放任這些亂象嗎？當然不會！

除了打擊國軍C4ISR系統之外，最好的方式就是切斷本島所有的網路與移動通信系統、並拒絕西方記者進入，所有關於戰爭的消息都必須經過北京，只有如此才能控制戰場。

即使馬斯克的星鏈前來救援，這些衛星高度不過數百公里，很容易就會被干擾或擊毀，我們所賴以生存的網路與移動通信一旦被斷絕，大勢就不妙了。

剩下來的海底電纜，也很容易被切斷。2019年10月1日中共國慶閱兵展示了兩台HSU-001型無人潛航器，從外觀來看和一枚魚雷差不多，可以從魚雷發射管打出去，本身具備航行能力，可擔負反水雷作戰、水下攻擊、偵測、破壞海底電纜、引爆水雷、自殺等任務。

無論是軍用或民用網路與通信系統被毀滅，我們急需要替代的網路與通信系統，否則這場仗怎麼打得下去呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※