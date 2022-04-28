媒體依據日本防衛省通報，指稱4月26日20時30分左右（台灣比日本早一小時，19時30分），發現中共測量船一艘在日本西部領海外側毗鄰區域向東航行，23時左右經日本鹿兒島縣口永良部島西側，27日凌晨2時10分自屋久島以南，朝東南方向移動。對此日本海上自衛隊與海上保安廳艦船綿密對共軍測量船進行監視，引發為潛艦探路聯想。

中共新型遠海測量船636A型，首艘2003年起由蕪湖造船廠建造，最大排水量為近6千噸，可在海上進行2個月海洋探測任務。其任務可對海底地貌、表層地質探測，水深、海區溫度、鹽度、密度等測量，以及投放軍用浮標進行海洋氣象觀測。是一艘以數位化測量為主體的現代海洋測繪專業海測船，所測之資訊能夠提供中共海軍，作為海洋戰場環境訓練之用。

一個專業海測船能提供海軍潛艦部隊戰場水下、航道所經水域的海底地形圖，更能提升潛艦遠海訓練的隱蔽與安全性。這也是美國海軍自3月份起，先後派遣3艘測量船分在大陸海南島以南、西沙、巴士海峽一帶海域進行海洋測量任務的主要原因。

據大陸智庫南海戰略態勢感知網站公布，近期美海軍「鮑迪奇」號海洋測量船再次前往西沙以西海域作業，該智庫指稱，這是該船連續第二個月前往同一海域執行任務。對此，不排除與去年美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22），在南海水下發生不明碰撞事件有關。

日本九州島大隅半島和大隅群島間、連接太平洋與東海的水道，適合各類艦船通航和潛艦水下航行。2003年日本曾在大隅海峽發現中共海軍北海艦隊所屬明級傳統動力潛艦首次現蹤上述海域，表示中共海軍潛艦部隊已運用此域水下進出西太平洋從事遠海訓練任務。

去年11月17日日本時間晚間8點40分左右，日本海上自衛隊發現一艘中共636A型海洋綜合調查船在日本鹿兒島縣屋久島和口永良部島周遭海域航行。此次中共派遣遠洋海測船在上述海域進行海測任務，應該是延續去年11月17日在上述海域活動。我方應嚴密監控中共海測船未來是否抵近台灣周邊海域。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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