總算有這本書了！美國資深調查記者麥克斯萬（David McSwane）最近出版《瘟疫企業》（Pandemic Inc.）一書，一上市就轟動，書中敘述一幕幕政府、企業、醫院、個人聯手欺詐，讓美國政府至少損失百億美元以上的情節。

這種行為不單發生在美國，也發生在世界各國，當然也包括台灣在內。2020年新冠疫情剛開始時，各國政府急著撒錢，到2020年6月，各國政府已經撒下8兆美元救濟各種新冠疫情；台灣的新冠紓困預算至少8400億元，從生產口罩、買疫苗，快篩試劑、紓困金發放、企業補助，環環都可能有疏忽及舞弊的空間，只是民意指望政府救災第一，來不及督促，司法機關也沒有作為。

美國聯邦政府花費大筆金錢補助中小企業，但是大企業常冒充中小企業申請補助款，排擠資源匱乏的小型企業，斷了中小企業命脈。書中指出，約150家公開上市公司取得近6億美元不必償還的貸款。例如茹絲葵牛排館就拿了2000萬美元，最荒謬的是運動隊伍也能申請，洛杉磯湖人隊申請到約1.38億台幣的補助，也有很多以企業、農場之名申請補助者，但官方人員一到現場，發現根本是個空殼公司。

又如美國聯準會（Fed）本是個獨立機構，但是疫情一開始，聯準會如被美國華爾街挾持，聯準會不只買公債、ETF，還買企業債券，但購買標的及準則都不能公開，政商關係綿密，必定有特權在其中。

《瘟疫企業》一書的副標題是「追索資本家和盜賊，如何在我們生病時致富」，尤其切題，作者花了1年多採訪了多家非法企業寫成此書，揭發交易員、承包商和醫療保健公司，如何利用美國歷史上最黑暗的時刻來中飽私囊。

當時政府為了爭取時效，大部分標案都採議價制，縱然招標，時限也很短，只有圈內人才得知。得標的人也良莠不齊。作者發現新冠疫情發生兩個月後，聯邦政府已經和從未簽訂過政府合同的公司簽約，發放了超過10億美元的資金。很多政府合同的對象都是由涉有詐欺史的人經營的，筆筆都是糊塗帳。

例如美國最大的醫院系統退伍軍人醫院，由聯邦政府資助，和一位承包商「美國政府專業」（由擁有豐富政商人脈的前國防部官員所創建）簽訂3450萬美元的合約，購買600萬個口罩，不僅價格過高，1個口罩6美元，而且最後這位承包商沒有供應任何口罩，政府賠上了時間及金錢，承包商違約案還在司法調查中。

目前美國各級司法機關已經調查了500多件類似詐欺政府的案件。另一重要案件是一家從未生產過醫療器材的公司，和美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）簽訂1000萬美元的合約，生產測試劑檢體用的塑膠管，但是成品簡陋，不堪使用，FEMA沒有檢查就發放到各州，發現重大瑕疵後，FEMA必須通知50州停用，但這家公司已經把合約的巨款中飽私囊，政府想要求賠償難上加難。

幸好，美國還有司法機關主動負起調查，起訴這些不法商人，調查記者也願意冒著生命危險報導發國難財的人。而台灣呢？