本月中旬美國參眾議員組團來台訪問，外交部宣稱此行彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。但事後媒體驚爆，美議員公然要求蔡總統採購金額高達80億美元的波音787客機。原來美國人挺台，不僅將台灣推向地緣政治衝突的邊緣，還要支付高額的保護費。

蔡總統15日接見該訪問團，總統府發布的英文新聞稿中，葛瑞姆參議員直接向蔡總統表示，「台灣與美國應在經濟上加強數位經濟的聯繫，我們希望您購買南卡羅來納州（葛瑞姆選區）製造的波音787。」消息曝光後，總統府發言人張惇涵表示，國會議員關心自己國家的產業，為自己國家產業發聲，是「民主國家常態」，媒體報導對台美關係毫無幫助，更是其心可議。

但詭異的是，上述內容在總統府中文新聞稿中竟隻字未提。既為民主國家的常態，為何總統府要在中文網頁中刻意隱瞞此天價採購建議案？是不想讓國人看到嗎？

總統府發言人沒說的是，這種做法就是美國對付他國的常態，強硬推銷美國的軍火與產品。例如：要求德國、日本與韓國等國提高當地駐紮美軍的軍費，形同是繳交「保護費」模式，已引發不少國家政府與民間的不滿。俄烏戰爭後，美國更藉機向歐洲推銷美國的軍備與天然氣。

近年來，美國挺台力道提升，蔡政府號稱是「台美斷交以來，關係最好的一刻」。但台灣實際付出的代價也跟著水漲船高。美國國務卿布林肯26日出席國會聽證會時表示，自2017年來，美國對台軍售總額暴增達近200億美元之譜。這些軍購若是有助於提升我國戰力還不打緊，然而美方每每銷售不符我方需求或台灣已自主研發完成的武器，且價格又遠高於市價，將台灣當成冤大頭，對我國的防衛裨益有限，且阻撓我國防自主的規畫。

美國還將腦筋動到台灣半導體上，台積電創辦人張忠謀14日首次承認，台積電當年係在美國政府的敦促下，才在美國亞利桑那州建立新廠，但同樣產品比台灣廠成本貴上5成，之前承諾的補貼亦未履行。此案僅滿足美國產業利益，卻不利台積電的長遠發展。

不可否認，此次來台訪問的6位跨黨派參眾兩院國會議員，在美國政治圈有一定的影響力，也多次推動友台法案，不過欲促進兩國經貿關係應該本於互惠精神，而非因政治關係而恣意採購。

以華航為例，該公司因現役的空中巴士A330租約到期，有意採購新機，當然波音787也列為候選名單，然而華航近年來多以採購空中巴士的客貨機為主，未來若採購不同公司的飛機，勢必會大幅提高其維修成本與增加零件庫存。倘華航「政治採購」波音787，恐將打亂華航的飛機布局。

真正民主國家的常態乃是將資訊公開，政府即使要透過客機採購支付美國保護費，也應明確公開訊息。蔡政府刻意隱瞞美議員談話內容，被媒體抓包後，還將其套上破壞台美關係的罪名，才是民主國家的變態！（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）