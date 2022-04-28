台灣民意調查基金會公布最新民調，52.8%民眾希望台灣獨立，僅11%民眾認同兩岸統一，另有22.4%民眾期盼維持現狀。基金會董事長游盈隆分析，未來獨立才是台灣社會主流民意，藍綠政府長期宣傳「台灣人民希望永遠維持現狀」並非事實，誤導國際視聽很久了。不過長期以來各類民調，「維持現狀」幾乎都是主流意見，統獨兩頭居少數，游盈隆的民調卻認定高達52.8%民眾認同台獨，令人費解。

台獨主流 神話分析

以《天下》雜誌1月所做的民調為例，選擇「維持現狀」仍然居最多數（45.7%），雖是調查進行20年來的最低位，比2006年高峰時的63.6%減少了近18個百分點。選擇「台灣獨立，但與大陸維持和平關係」比例（31.8%），20年來幾乎翻了1倍，但只拉近與「維持現狀」的距離，離超越仍有一段不小的距離。

俄烏戰爭發生後的民調，3月15日由台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會所做的民調，儘管戰爭因素可能影響到兩岸和戰的氛圍，但有77.3%民眾選擇兩岸應維持「和平往來」，只有16.1%民眾認為應「抗中保台」，顯見俄烏戰爭把「要獨又要和平」的意見打回原形，這些民意應會轉向支持維持現狀。

其實，閱讀、思考政治性民調必須非常謹慎，台灣各類民調對統獨意見會出現這麼大的差異，不只因為各民調機構對「統」、「獨」各有不同的定義，問卷設計同樣也會造成不同的結果。

以政大選舉研究中心對統獨立場的界定為例，建構統獨立場所依據的問卷題目為：「關於台灣和大陸的關係，有下面幾種不同的看法 1.盡快統一；2.盡快宣布獨立；3.維持現狀，以後走向統一；4.維持現狀，以後走向獨立；5.維持現狀，看情形再決定獨立或統一；6.永遠維持現狀。在調查中會問民眾比較偏向哪一種。而趨勢圖的製作則包含以上6個選項以及無反應共7類。

在以上7個選項中，除了選擇「盡快統一」和「盡快宣布獨立」是兩個極端的選擇之外，第3項到第6項，甚至包括「無反應」，都應歸類為廣義的「維持現狀」。而廣義的維持現狀，過去歷年的各項調查，都在50%上下擺動，沒有出現爆衝情況。

採二分法 立場偏頗

維持現狀一直是台灣主流意見，不管藍綠誰執政，「維持現狀」的兩岸政策始終是政策導向，誰也不會去碰觸統獨外衣。馬英九當政8年喊「不統、不獨、不武」，蔡英文也以《中華民國憲法》與《兩岸人關係條例》包裝她的「不統、不獨」，她當政6年，儘管口頭喊著「兩岸互不隸屬」，但也不敢去碰觸「法理台獨」的紅線。

台灣民意調查基金會的民調數據卻顯示，台灣獨立才是社會主流民意，因而讓游盈隆指責政府不分藍綠，長期宣傳「台灣人希望永遠維持現狀」並非事實，而是假象、謊言或神話，但其實他的分析才是「神話」。

就以該項民調詢問民眾，「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是『台灣獨立』或是『兩岸統一』？」這種二分法的問法，跟政大選研中心區分6項指標的不同之處，就是簡化了統獨的選項，民眾只能在非統即獨的框架中做選擇，問卷本身就設下了陷阱。

在政大選研中心所界定的，現在支持維持現狀，未來再走向統一或獨立，這種意見不能簡單歸類到統一或獨立的選項中，仍應以維持現狀視之。做調查的機構不能幫民眾選擇，就像在選舉投票當時，不能引導選民的投票意向，否則就以違法看待。

同樣的，機構作民調，若刻意去引導民眾做選擇，也會影響調查結果的信度。而解釋民調者若刻意去誤導媒體報導有立場傾向的意見，那不僅是個別解釋者的問題，更是立場決定意見的偏頗。