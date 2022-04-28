華視連番出現不可思議的低級錯誤，在各界痛批、連民進黨自知也很難袒護而必須檢討下，公廣集團兼華視董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳雙辭，推選鄭自隆擔任華視董事長，預料公視很快也將召開臨時董事會，推選出新的董事長。

重綠不重質價值淪喪

公廣集團高層人事暗藏角力，從董事到高階管理幹部的汰換任用，已醞釀難測的變數，而蔡政府此番被迫改革，究竟是使公廣集團回歸正軌，成為真正為民服務的公共媒體，還是更加內縮、強化管控，徹底淪落為服務執政黨的宣傳機器？其發展令人憂心。

這次華視新聞不僅嚴重出包，連續兩天的假新聞，總統是誰也能搞錯，連寫個道歉聲明都會錯字不斷；這麼離譜的內容已夠驚悚荒謬了，竟還能在這麼短的時間內連續出錯，堪稱是顛覆台灣新聞專業、踢翻公司管理底線，令人怒極反笑的超級鬧劇。

何以致此？冰凍三尺非一日之寒，弊病不是不爆，而是時候未到，一旦開爆就會連環爆。說明了這些年來民進黨因為在選戰中連續得勝，志得意滿，從政府用人到媒體的管控，明目張膽地用人唯親、唯私，以政治正確、朋黨掛帥，以致能力、專業、勤奮度都在其次；尤其近幾年綠營派系爭搶資源，經營、卡位媒體尤為熱絡，甚至濫竽充數，外行當道，終於連基本的場面都撐不住，而在全民面前出醜。

如果不能正本清源，繼續由行政院和文化部主導公廣集團的人事運作，再加上通訊傳播主管機關NCC在媒體生態、內容導向上的操控扭曲，恐怕現在還只是災難的開始而已，以後情況必會百出且進一步惡化。此次華視的出大糗，意識形態與新聞專業被「綠化」也就罷了，偏偏還綠得不夠格、沒水準；也就是說光「綠」只是顯示其忠誠服從，但在基本的專業上卻頻繁出錯，而且是犯了不該犯的錯，就連綠營自己也不能接受。

未來的華視乃至公廣集團的改革，究竟仍是「重綠不重質」地用人與運作？還是不僅要求其政治正確，也能兼顧其專業品質？又或者能真正改弦易轍，回歸公共媒體的本質運作？儘管答案幾乎不言可喻，但值得反思的是，以最可能的第一種情況來看，結果將是惡性循環、不斷崩陷，終致民進黨所迷信的永續執政遭到民意唾棄，但代價卻是台灣所有的媒體公信力、社會的共識與倫理都將蕩然無存，換來的是世代的價值淪喪。

若往第二種可能發展，表面上看可謂又綠又專，但姑且不論這種人才到底還有多少，像這樣的人才又能在政治掛帥的綠媒環境中存活多久？進一步來說，真正有理想、有專業的人才，若能在綠媒中發揮長才，未始不是台灣媒體之幸，假以時日必能導正當前「只綠不專」的時弊，但這又豈是被政治沖昏了頭的民進黨當局所能看清的？

NCC與公廣集團的沉淪

民進黨在2016年全面執政後，挾國會絕對多數優勢，提名特定立場的NCC委員皆輕騎過關，對於裁罰新聞的認定與運作、假新聞處理的「雙標」，國人歷歷在目，政治凌駕專業的「東廠」之名也如影隨形。從三立電視台與政治結合成立「海派」，在民進黨內呼風喚雨，到陸續收編綠媒串成一言堂連線，再將中天關台、壓制TVBS，組建令出必行的網軍部隊，蔡政府不但丟棄捍衛言論自由、黨政軍退出媒體的創黨理念，更打造出史上最強也最恐怖的洗腦帝國。

在整個宛如《異形》的病態結構中，NCC與公廣集團又是最詭異的兩大怪獸，兩者都同樣享有獨立、中立或公共的虛名，實際上卻一個是扮演管控新聞、箝制異議的「媒體東廠」角色，另一個則是仰承政府預算捐助、人事派任聽命政府的宣傳大平台。在這次華視出包事件中，NCC主委陳耀祥的反應遲鈍、雲淡風輕，朝野都看在眼裡，更喚起大家對當初他怎麼打壓中天關台、護航華視，如今就怎麼想盡辦法讓鏡電視上架的記憶。

身為部會首長、曾經的傳播學者，所謂「士大夫之無恥，是謂國恥」，陳耀祥已經完全不顧法治、專業與尊嚴，走上了死皮賴臉的不歸路；而NCC淪落為國人眼中最沒有公信力的機關，現在也沒有真正有格調、專業的人才願意擔此重任。以此看來，NCC與公廣集團都是阻礙台灣媒體正常發展的兩大怪獸，不如趁早解散了！