兩岸經貿是值得大家關注的一個課題，「雞蛋不要放在一個籃子裡」，雖然政府推動「新南向」政策，但台灣仍然無法擺脫或「脫鉤」兩岸經貿。

台灣出口大陸占比高達43%，去年貿易順差1047億美元，遠超過對全球的654億，而根據大陸商務部統計，這個數字更高達1716億，這樣龐大的國外淨需求，對台灣經濟成長貢獻，不言可喻。此外，根據金管會統計，上市櫃公司1635家中，有74%赴大陸投資，累計原始投資金額25288億新台幣，截至去年底，累計匯回投資收益5896億，折算收益率高達23%，足見無論是貿易或投資，都對台灣經濟佔有重要地位。

其實不僅台灣，連美國川普也喊出脫鉤，並呼籲美商回流，但上海美國商會去年9月調查，有八成仍看好大陸，且USTR貿易談判代表去年10月在美國智庫CSIS演說，指出美中無法脫鉤Decoupling，甚至還要Recoupling，因為中國大陸配套產業鏈完整，基礎建設（鐵、公、機）等完善，市場規模龐大，另就美中關稅戰，去年10月底徵詢意見，擬豁免549項商品關稅，今年3月決定豁免352項，而免稅期是去年10月12日至12月31日，目的就在降低物價及通膨。

兩岸經貿發展過程

就兩岸經貿發展過程來看，貿易大約始於1980年，而赴陸投資則約始於1990年，三十多年來，兩岸相對的「經濟產業結構已產生鉅大的質變」。早年台灣輸出輕工業產品，投資則是互補的局面，台商帶去資金、技術、管理、國際市場營運等，在大陸1989年天安門事件後遭受外商抵制期間，為大陸帶去發展產業的機會，但三十年過去，大陸從「經濟特區」及改革開放，為經濟帶來快速成長，平均每年以近10%快速成長，近年才因基礎擴大，經濟漸漸成熟，改為中速成長。在傳統產業方面，產業鏈完整，技術成熟，並已大量外銷，高科技產業等方面亦頗有斬獲，部分領域已嶄露頭角，如5G、無人機、供電動車的電池、網路應用、數位經濟等等，兩岸產業已由「互補」走向「競合」。猶憶2010年兩岸協商ECFA，依協議成立兩岸經濟合作委員會，開會時，我即呼籲兩岸農業應由單純合作走向「分工合作」，否則產能過剩惡性競爭，兩敗俱傷。

即使是市場經濟的美國，現在也訂了「美國競爭法」，對半導體、晶片，編列520億美元補助。這就涉及產業改革的措施，關於一個國家需否產業政策，中國大陸過去是完全的計劃經濟，是指令性的計畫，近年已逐漸放寬為指導性計畫，不過國家發展改革委員會（發改委）仍扮演重要角色，台灣方面過去有經濟建設委員會（經建會），現在改為國家發展委員會（國發會）兩者似可扮演溝通平台。

兩岸經貿成果

就兩岸經貿成果及重要性來看，兩岸貿易，台灣始終處於大量順差，以過去幾年來看，2016年出口1123億美元，占總出口40.1%，2021年是1889億，占總出口42.3%，「新南向」效果似乎不彰。以近三年對陸貿易順差來看，分別是738、867、1,047億美元，去年年增21%，而去年對全球順差約654億美元，這樣的國外淨需求對台灣經濟的成長，貢獻鉅大。2019年~2021年國外淨需求對台灣經濟成長率的貢獻比例分別為0.19%、2.67%及1.8%，佔成長率的6.2%、79.46%、29.45%。

如果就投資面來看，雖然近年大陸投資環境不如以前，諸如人口紅利不再、工資大幅上揚、土地價格飛漲、環保要求嚴格、能耗排碳管制，前往大陸投資的金額有下降趨勢，不過規模卻逐漸變大，另外中美貿易戰有台商外移現象，但工業總會調查，仍有75%尚在大陸，外移東南亞約15%~20%，回台投資者約5%~10%，可是我們從金管會的統計發現，台灣上市櫃公司赴大陸投資者約占75%，近三年認列的大陸收益分別為4906、5481及5896億台幣，這些收益當然也回歸台灣的股民手中。此外，近年經濟部的回台投資專案自2019年至2021年12月底止，據統計已有254家台商投資，10384億元新台幣，而一些中小型台商及台幹匯款回家的也不在少數，展現投資效益及資金的回流。

兩岸僵局

目前兩岸經貿的一個制約因素是兩岸僵局，自從2016年以後，兩岸即缺乏溝通管道，海基會原本三大功能，即協商、交流、服務，前兩者已完全中斷。關鍵是在兩岸關係的定位，原本九二共識是一個戰略性的模糊，雙方各有台階可下，新加坡總理李顯龍2021年曾表示，九二共識是兩岸維持關係與展開合作的可行方法，制定「替代表述」非常困難；AIT前處長包道格2021年9月也說，若不接受九二共識，須提出能處理與大陸關係的務實方法。僵局拖延對台灣並不有利，大陸的快速發展不因兩岸僵局而停滯，2017年兩岸的GDP，大陸是141436億美元，台灣是5908億，差距是20.55倍，而2021年是181022億比7748億，倍數是23.36倍，國家的硬實力是展現在經濟、軍事、科技，而後二者的基礎仍在於經濟實力，當兩岸差距愈來愈大，時間會站在哪一方？可想而知。

兩岸如果恢復協商，最優先最重要的就是儘速完成服貿協議及貨貿協議，蔡政府執政六年了，還不敢廢除ECFA，這就是因為享受到80億美元的關稅減免，今年RCEP生效，我們也有部分產品列在ECFA之中，所以不受影響。但ECFA終究只涵蓋了五百多項產品，佔全部八千多項產品的一小部分，因此儘速完成貨貿及服貿才是正解，也才便於申請加入CPTPP及RCEP。

台商的新定位

1990年代，台商是大陸外資的重要來源，也是台商對外投資的重要目的地。但隨著大陸2001年加入WTO，開放市場，外資紛紛進入，世界500大企業幾乎均有在大陸投資，台商占外資的比例逐年下降，現在僅存2.9%，另一方面因美中貿易戰，供應鏈重組，部分台商外移，台商對大陸的投資占對外投資比例也降到32%。換言之，台商對大陸的重要性及影響力均已下降，若非兩岸經貿仍是維繫兩岸和平穩定的「重要紐帶」，台商所扮演的角色，已無形弱化。

近年來，大陸經濟產業結構已重大轉型，過去台商依賴的土地取得，低廉勞工已不復存，用地緊張、地價飛漲，人口紅利不再，工資上漲；過去發展經濟優先，不重環保，如今全民已有環保意識，部分環保法規比台灣還要嚴格，兩岸有一個相似的陋習，「立法從嚴，執法從寬」，但若認真執法，可逃不掉法律制裁，因此「正派手法經營」，才是正辦，也才能贏得大陸官民尊重。此外，近年全球對氣候變遷的重視，節能減碳，能耗雙控，已成不可避免的課題。再者針對快速化經濟發展造成貧富不均現象，陸方近年提出「共同富裕」主張，台商行有餘力，也要分擔部分責任。總之，今後台商的經營願景必須是「正派經營、照顧員工、回饋社會、遵循ESG」，才能永續經營。

面對新時代、新環境、新政策，台商應從下列方向尋求新定位：

第一、兩岸經貿是維繫兩岸和平穩定的重要紐帶，兩岸應努力突破僵局，開誠布公，探討分工合作，共創經貿榮景。

第二、由出口導向，改走跟著大陸官方的「國內國際雙循環」政策，兼顧外銷與內需，並注意「十四五規劃」及「新基建」內涵，跟著政策走。

第三、由單純的製造業，走向製造服務業，多接觸客戶，了解需求，向下游延伸服務功能。

第四、人口紅利不再，工資、物價均上漲，應善用人工智能（AI）及數位轉型，俾能升級轉型。

第五、大陸高校素質已提升，培育不少高端人才，政府又提出自主研發政策，台商應利用此一情勢，做好兩岸研發分工。

第六、因應疫情及配合氣候變遷減碳要求，台商可朝大健康產業鏈及環保產業鏈尋求商機，並注意環保、社會責任、公司治理（ESG）的趨勢。

第七、由於大環境的貿易戰、保護主義、地緣政治、疫情等，對於全球供應鏈構成嚴重衝擊，台商應考慮將營運總部、財務調度、業務接單設在台灣，研發尋求利基定位，其他產銷功能因地制宜，布局短鏈及在地化，掌握關鍵零組件及備料，靈活調度，以求永續經營。

總之，兩岸經貿基本上是依市場法則運作，雖然結構已由過去的互補走向近年的競合，但本質上還是互惠互利的，台商可以擴大視野，走向世界，但不能忽視近在毗鄰的廣大大陸市場，兩岸政府似可經由經貿逐漸化解敵意，開誠布公，探討分工合作，共創經貿榮景。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會會長）

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