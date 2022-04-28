「敵人的敵人就是我的朋友」是學者在國際關係「戰略三角理論」中提出的主張，衍申出來的還有「敵人的朋友也是我的敵人」這種說法。乍聽之下好像有道理，也確實看到一些「實例」，但是細細一推敲，就會發現可能只是發洩情緒的愚蠢行為，或是無可奈何之舉。

譬如俄烏戰爭開打，中國大陸許多網民支持俄羅斯，背後的邏輯就是因為在川普當政時，美、中關係惡化，北約（NATO）更曾經在2001年的「科索沃戰事」中，誤擊中國駐南斯拉夫大使館，「新仇加舊恨」，美國領導的北約當然是敵人囉，而且還蠻強大的，現在終於有勇猛健武的普京「大帝」奮起對抗，這位敵人的敵人當然是我們應該支持的朋友啊！而這位好朋友的敵人，當然也是我的敵人。於是烏克蘭整個國家成了中國網友貶損甚至仇視的對象，它曾經出售多少軍武與相關技術、以及原物料給中國，在「一帶一路」大計中有多重要，都被遺忘與忽略。

類似的表現，在海峽此岸也照演一場。

美國從韓戰後一直對台灣提供安全保護，台灣走過「反共抗俄」、「兩岸和解」、「一邊一國」年代，如今台灣的政治正確主流又成為視中國為敵人。2月4號冬奧會上，習近平與普京會面強調「雙方合作傳統領域和新興領域齊頭並進，從能源到基礎設施，從通信到航空航天，合作『上天入地』，攜手奔赴『星辰大海』…」，甚至「上不封頂」。嗯～跟中國這麼友好的俄羅斯當然是一丘之貉，敵人的敵人，就是台灣的敵人，於是，俄羅斯出售多少能源給台灣也不必考慮了，俄國入侵烏克蘭第二天台灣就宣布加入制裁俄羅斯的行列，也忘了烏克蘭在解放軍現代化過程中出了多少力。

其實，現代國家的利益有許多面向，當然不應該依賴這麼簡單「原則」來決定外交政策。

印度就不這麼做，不但在聯合國針對俄羅斯的各項制裁案不投贊成票，4月11號美國總統拜登親自出馬－在視訊會議中－拉攏印度總理莫迪，莫迪就是不鬆口讉責普京。換言之，印度雖然跟中國存在國界爭議，近兩年邊境迭有軍事磨擦，國內反中情緒也很高漲，兩個大國算是某種敵對狀態，但是印度卻並不把中國的朋友（俄國）視為敵人，也不簡單把中國的敵人（美國）視為朋友，近幾年一直是俄羅斯軍火出口第一大買家，但是也加入美國主導針對中國的「四方對話」（QUAD），左右逢緣。

或言因為印度夠大，才有底氣在美、俄之間不選邊站，走出自己傳統的不結盟之路嗎？有道理，但也不必然，我們看看越南。

越南在西元968年建國，1407～1427年曾遭大明朝短暫佔領以外，千年來一直對抗北方更替不斷的強鄰入侵，爭取獨立國家地位，自豪曾擊退所有企圖侵略它的敵人－包括宋、明的漢人、元的蒙古人、來殖民的法國人與「接手的」美國人、與中共解放軍，阿富汗似乎也要讓出「帝國墳場」的稱號。越戰之後，美、中和解，鄧小平發動「懲越戰爭」修理越南，越南也沒把敵人（中國）的朋友（美國）視為敵人，在昔日靠山蘇聯倒台後，也轉而跟舊日的敵人（美國）修好，換言之，完全依照當時的國際情勢與國家安全利益決定自己的敵友。

所以，結論是，國力大、小確實可能影響敵友選擇，弱小國家在冷戰這種壁壘分明的情勢下，選擇「一邊倒」是無奈甚至合理的，中共建國初期也曾一邊倒向蘇聯，台灣則是從兩岸分治後就一邊倒向美國，只是程度隨美、中關係而變化。弱小國家若是要走出「獨立」自主的道路，需要很強的全民意志，也要有付出高昂代價的心理準備。

國際是弱肉強食的叢林社會，有時，敵人的敵人可能還是敵人－尤其對弱小來說，歷史上曾被瓜分的國家，一定深有所感。

（作者為資深媒體人）