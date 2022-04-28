行政院長蘇貞昌拍板定案將居家隔離縮短為3+4，意即3天居家隔離，4天快篩陰性可出門，但必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等。引起雙北市長不滿，台北市長柯文哲直言，3+4政策撐不了幾天，尤其停課政策再不改變，一周後將面臨停擺狀態，為確保醫療量能，必要時會採「軟性封城」；新北市長侯友宜更指出，3+4只是居隔天數減少，相關行政作業流程沒有減少，必須以「居家快篩＋自主健康管理」，才能讓人力全力集中照護確診病患；惟有桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌認同肯定3+4政策方向，但也呼籲中央必須要有配套或彈性做法。

台灣一直都是防疫資優生，疫情爆發晚其他國家一步，理應有跡可循對策，維持一貫的防疫超前部署。如今疫情指揮中心指揮官陳時中不斷被媒體披露欲參選台北市市長，人在其位不謀其事。光是快篩劑，就要人民至「健保特約」藥局群聚排隊，再花500元才能在每一家藥局配給78組中，搶購一組一家五口的量。台灣有強大的海空運物流企業，商請企業協助台灣人民代運快篩劑回台，應該不是難事，又民進黨立委高嘉瑜也呼籲政府，可以放寬進口一劑只要30元的「唾液快篩試劑」，即可減少物流費用及購置成本；另外，財政部去年11月公布稅收統計，金額續創新高，比去年同期多了4720億，大幅超徵，為何買個快篩劑，還要搞得人民自個花錢瘋狂群聚搶購。

再來就是，教育部長潘文忠日前宣布最新停課標準，各縣市政府則另外自決停課機制，與中央存在異同，讓人民有看沒有懂。過去最常見到分歧的意見的就是颱風假，北北基桃宜已是該地區部分民眾的共同生活圈，只要在共同生活圈的停班停課政策步調不一致，就會產生老百姓的困擾，尤其是國中小停課，有的家長可以被迫請假照護孩童，但無法請假照護的家長，小朋友又該如何是好？更別說「類封城」，若台北市封城，工作場所在台北市，人住在新北市的民眾是該出門還是不出門？

去年五月時，本土疫情也是進入連環爆的狀態，律師呂秋遠就曾在臉書指出，「疾病不可怕，可怕的是無知與恐懼」。與病毒共存本就是全球所要共同面對的時代，但在與病毒共存前，政府更應以實質行動，有效降低人民恐慌，而非製造更多的對立與仇恨。不要再讓少子化時代，好不容易為人父母的民眾，犧牲更多無謂的年輕寶貝，換得共存；也別讓醫療發達的台灣老年化社會裡，無法兼顧三高老年人施打疫苗的風險。要知道此次疫情，無論是生命成本或經濟成本，人民已經付出相當大的代價。

（作者為智庫研究員）