今天來聊聊1918年的西班牙大流感，發生在1918年1月至1920年4月間爆發的異常致命的流感大流行，造成當時世界人口約四分之一（5億人）感染，大約造成了全球2000萬至5000萬人死亡，當時發生了三波大流行，然後在1920年春天後神祕的消失了。

為什麼會一波未平一波又起?又為什麼會神秘的突然消失呢?先後剛好相差一個世紀的兩個病毒正好可以拿來相互印證。

科技與時俱進，但億萬年來病毒卻是最古老的存在，對應今天的新冠疫情同樣有三波流行，武漢原始病毒株、英國Alpha變異病毒株、 印度Delta變異病毒株。基於物竟天擇的原理，每次新變種都朝向提高感染力降低死亡率轉變，並幾乎完全取代其他的病毒株，這種和宿主共存的進化才能給疫情達到，一波剛平一波又起的現象。

也因此現在在台灣大流行的Omicron變異株，全球致死率僅不及0.3%，而在台灣四月這波致死率更遠不及流感的死亡率，不及萬分之三。

一個世紀前人類並不知道流行性感冒是由甚麼病原體造成的，更不可能有檢測試劑。這個情況下，西班牙流感極有可能發生（第四波）發病率、重症率極低的變異如同今天的Omicron， 大規模傳染造成共存和群體免疫的結果。但當時無法檢測去證明病毒存在，也許和Omicron在台灣一樣有99.7%的輕症，對當時的社會而言就等同神秘的消失了。

台灣一年有4500人死於流感，我們並沒有高規格的隔離和控制? 因為控制導致的經濟代價並不亞於疫情直接的影響。而今年四月Omicron在台灣引發的重症率僅萬分之三、遠低於流感的傷害！恐龍是個狠角色，但是恐龍的後代並不一定是恐龍，至今只剩下蜥蜴。

所以是時候應該思考，疫情對民眾的心理壓力與恐慌的影響是否已超過它實際的傷害？套用羅斯福的名言：我們唯一要恐懼的就是恐懼本身。除了給中重症的國人最好的醫治，指揮中心現在應該要去思考：

1、什麼時候終止沒有意義的記者會？

2、什麼時候不再公佈染疫人數？是否還須要公佈中重症和病歿人數？

3、何時應把新冠從法定傳染病撤除？

這時疫情對我們生活的影響才算徹底的結束。（作者為台灣民眾黨青年事務委員會執行長）

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