王夫之是明末清初的大學者，明亡以後，從事抗清運動，失敗以後寄身學術研究，尤其痛心於中國何以亡於異族？王夫之認為中國的知識分子，尤其是理學家要負最大的責任。

理學家坐談心性、良知，但是不負社會責任，甚至不知廉、恥。這些知識分子都是披著儒家外衣的小人。

王夫之認為，古來禍害中國學説有三家，一是老莊，一是佛教，一是申韓。三家中老子是禍首。（《讀通鑑論》梁武帝）

因為老子一書是禍首，王夫之為「端本清源」乃作《老子衍》，衍者水流大海的意思。也就是說對老子思想追根究底，找出其缺點，並且提出証據。

王夫之也是古來對老子思想深入研究的第一人。研究的態度、目的、方法也與前人迥異。

王夫之在《老子衍》自序中説：「昔之註老子者，代有殊宗，家傳異説⋯梁武帝濫於事理因果，則支補牽會，其誣久矣⋯益引禪宗，互為綴合，取其所謂教外別傳者，以相糅雜，是猶閩人見霜而疑為雪，雒人聞食蟹而剝蟛蜞也。」

王夫之這句話中的「支補牽會」、「互為綴合」、「以相糅雜」都是在批老子研究者的方法錯誤。研究老子者長久以來用「圓謊」、「彌縫」的方式詮釋老子，一直到竹簡版老子出土，大家才發現通行本老子不少傳抄錯誤，不少是後人添加的句子。但是歷來研究老子的學者也把錯誤的章句解釋的天衣無縫。總之則絕不肯承認老子有錯。王夫之點出了研究老學最嚴重的一個問題。

王夫子曰：「天下之言道者，激俗而故反之，則不公。偶見而樂持之，則不經。鑿慧而數揚之，則不祥。三者之失，老子兼之矣。」（《老子衍》自序）

作《老子衍》的目的就是找出老子錯誤的源頭，找出「道」的真面目。

我們看王夫之如何評論老子第十章：

載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之，畜之；生而不有，長而不宰，是謂玄德。

王夫之評曰：

載，則與所載者二，而離矣。專之，致之，則不嬰兒矣。有所滌，有所除，早有疵矣，愛而治之，斯有為矣。闔伏開啓，將失其雌之半矣。明白在中，而達在四隅，則有知矣。此不常之道，倚以為名，而兩俱無猜，妙德之至也。

王夫之對老子的批評真是要言不煩，直指要害。王夫之的思辯方式已經隱含邏輯學、語意學等科學方法，而當時邏輯學、語意學尚未引人中國，可見科學方法非西方所獨有。

王夫之對老子的批評细膩而深刻。尤其最後一句「妙德之至也」，譏諷老子自命「玄德」，其實在王夫之看來只不過是老子自吹自擂的「妙德之至」也。

不管你贊成或反對老子學說，王夫之研究學問的態度及方法能不令人心服？（作者為作家）

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