南海問題是中國的核心國家利益問題，南海問題處理得好，不僅可以維護和增進國家主權利益，還可以輔助國家在21世紀實現成為海洋國家的戰略目標。但如果處理不好，不僅主權利益會受到損害，國際環境會變得異常嚴峻，甚至國家的現代化進程也會被中斷。

今天的中國面臨百年未有之大變局，美國積極推動國際秩序的「兩極化」，解決南海問題的環境變得更加複雜和惡劣。美國所推動的國際秩序「兩極化」使得南海局勢呈現出三個大趨勢，包括美國化、國際化和火藥桶化。我們認為，要有效管控和解決南海問題，中國必須直面四個大問題，即歷史、國際法、安全和大國定位。儘管美國正在竭盡全力地主導南海問題，但東盟國家也在尋求符合自身利益的解決方法。中國需要和東盟國家達成一些實質性的妥協來應對美國，從而實現自身和東盟長久的和平穩定關係。

世界秩序兩極化下南海問題的三個發展趨勢

針對南海問題，我們不得不面對美國尋求和推進世界秩序兩極化的戰略。自美國把中國界定為主要競爭對手甚至敵人以來，美國的冷戰派和反華派一直致力於把中美關係引向往日的美蘇冷戰模式，即世界的兩極化——以美國為核心的一極和以中國為核心的一極。一旦世界兩極化，那麼美國和西方國家就可以結成牢固的聯盟來圍堵中國，其後果少則延緩中國的現代化進程，多則中斷中國的現代化進程。

很遺憾的是，經驗地看，今天的世界的確是一個兩極化正在加劇的世界。從川普政府到拜登政府，美國對華遏制的根本戰略並未改變，一直在（相對緩慢地）加劇兩極化。無論是經貿脫鉤、技術封鎖、意識形態對立，還是圍繞南海和台灣問題的軍事化和結盟，都是為了推進兩極化進程。如今，俄羅斯發動烏克蘭戰爭，更是加劇了這種兩極化的態勢。不管中國怎樣回應，美國和西方國家都在大做文章，西方敘事的核心是把中國和俄羅斯塑造成為事實上的「聯盟」——即中國已經和俄羅斯站在一起，成為與歐美對抗的另一極。

那麼，在兩極化的大背景下，南海局勢走向何方？對此我們必須做極為謹慎客觀的分析。不難觀察到，南海問題已經出現如下三「化」趨勢。

第一是美國化。在南海問題上，美國不僅自己親自出馬，派軍艦在南海「示威」，而且更是結成各式各樣的聯盟來對付中國。美國的「二、三、四、五、五+」等戰略都是針對中國的。從根本上說，美國就是要遏制中國成為海洋大國，甚至中斷中國的現代化進程。應當強調的是，即使在烏克蘭戰爭爆發之後，美國也沒有忘記派軍艦穿越台灣海峽。這裡應當指出的是，在美國的戰略中，南海和台灣是一體的。

「二」是指美國在本區域的雙邊聯盟，包括美日聯盟、美韓聯盟、美國和菲律賓聯盟。儘管這些雙邊聯盟是冷戰的產物，但在冷戰結束之後，美國仍尋找各種理由鞏固著這些聯盟。今天，這些聯盟的目標已經轉向針對中國。同時，美國也在尋求建立新的雙邊聯盟，例如和越南，美國和新加坡也結成了准聯盟。

「三」，即美英澳「三方安全夥伴關係」，簡稱「奧庫斯（AUKUS）」；

「四」，即美日印澳「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue），簡稱QUAD；

「五」，即由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭組成的「五眼聯盟」。

圖為2020年7月4日美國「雷根號」和「尼米茲號」雙航母打擊群進入南海操練。 (摘自美太平洋艦隊臉書)

美國主導的各種形式的聯盟正在加快擴大。2022年2月美國發佈的（拜登總統任內第一份區域戰略報告）「印太戰略報告」設定了所謂的「5大目標」，包括推進自由開放的印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、加強印太安全，以及強化區域抵抗包括氣候變遷、COVID-19等超越國界的威脅的能力。應當強調的是，在這一報告中，美國明確提到了要把更多的國家納入印太戰略的考量，包括新加坡、越南、泰國和外蒙古等。美國人說我們從俄烏戰爭中獲取經驗教訓，但實際上美國人自己更是如此。對美國來說，這場戰爭是未來亞洲版「俄烏戰爭」的預演。美國正在加快推進亞洲版「北約」的建設。

第二是國際化。南海問題上不僅有美國的各種動作，日本、德國、法國、英國、印度等國家也都正在積極介入，他們並不是簡單地給美國當配角，而是從他們自己的國家利益出發，謀求實現自己的戰略利益。在南海問題上，這些國家中，有些和美國結成了比較密切的關係（如日本、英國），有些則比較獨立（如德國和法國），但不管怎樣，這些國家都有各自的利益和算計。他們都可以和美國配合或者獨立地在南海展開自己的活動。

第三是火藥桶化。這一點幾乎已經是國際社會的共識，越來越多的人相信南海和台灣正在成為亞洲的「火藥桶」，成為終止「亞洲世紀」的根源。美國國防部2019年6月1日發佈「印太戰略報告」。這是美國首次以國防部名義推出「印太戰略」的系統論述。報告在談及中國時，一方面把和中國的經濟關係同「對中國的安全防範」直接掛鉤；另一方面報告展示出美國準備加大用台灣問題牽制中國的力度。簡單地說，美國印太戰略的核心就是軍事。今年2月發佈的第二版的「印太戰略報告」跟第一版沒什麼本質區別。如果說第一版完全是個軍事戰略，第二版只是包裝了一下，加入了一些其他議題，形式上更漂亮一點，更容易讓相關國家接受。

南海問題上必須思考的四個因素

南海問題上，中國需要考慮四個主要因素。

第一，歷史。南海區域的歷史已經呈現多元的歷史敘述。一方面，國內很多學者從我們中國的視角出發，開展了很有價值的研究，有些也非常深刻；另一方面，相關國家也都在講述他們各自視角中的南海歷史。應當指出的是，我們的南海歷史研究的受眾群體依然局限在國內的讀者。但其它國家的南海研究尤其是越南的南海研究，其讀者遠遠超出本國，主要對象是西方，他們的很多研究甚至是和西方學者結合起來展開的。

在處理國家間的關係上，尤其是鄰居國家的關係上，歷史很重要。普丁對烏克蘭動武使用的就是基於歷史、種族和文明之上的理由。南海諸國正在積極書寫的歷史，不僅僅是各國從自己的立場出發釐清歷史事實，而且是為了各自未來的歷史。所以，我們不僅要積極提供中國版本的南海歷史，也要認真閱讀他國版本的南海歷史，歷史敘事必須具有針對性。南海區域擁有非常複雜、多元的歷史，任何單一視角的論述都可能出現偏頗。比如曾經作為中國藩屬國的越南在南海也有很長的歷史，那麼當我們開展關於南海歷史的敘述時，到底要回溯到什麼時代，才能把中越在南海問題上的脈絡梳理清楚，這就是很值得探討的問題。但是因為種種原因，現在各方各說各話，缺乏對話。因此，如果要尋求問題的解決，我們至少需要開始尋求對話，以期在對話中尋找共識，哪怕是最低的共識。

第二，國際法。歷史是我們自己（記錄和講述）的，而當代國際法是西方（主導形成）的。國際法既不反映南海的歷史，也解決不了南海諸國的問題，但人們也無法置國際法於不顧。因為國際法對一些國家（主要是菲律賓和越南）有利，而對另一些國家（主要是中國）不利，那些認為對己有利的國家就會訴諸於國際法來應對中國，而塑造和主導國際法的西方無疑會選擇和這些國家站在一起，以「維護」國際法。這種客觀現實就要求我們思考如何平衡歷史與國際法，考慮如何在運用國際法來協調南海各方利益的同時結合到歷史因素。這不關乎域外國家，但關乎南海相關國家。相關國家必須在國際法和歷史之間達成一個平衡的看法。達成平衡的可能性是存在的，因為單純的國際法解決不了問題，就如同單純的歷史方法解決不了問題，最終人們會追求兩者之間的平衡。

第三，安全需要。我們既要考慮到自身的安全需要，也要考慮到其他南海國家的安全需要。南海周邊的一眾小國在看待中國時，難免產生類似烏克蘭面對俄羅斯時的安全焦慮。這時候如果沒有處理好小國的安全需要，他們就可能「引狼入室」，邀請域外大國（美國）的介入，而這又會反過來觸發中國的安全關切，從而形成安全困境。安全困境不可能長期維持，總有一方會率先打破局面，將對峙升級為衝突。很顯然，如果中國感到了極度的不安全，那麼就必然會對小國採取舉措，懲罰或者教訓小國。這樣的互動經常導致代理人戰爭，朝鮮戰爭和古巴導彈危機如此，今天的烏克蘭也如此。這是歷史的規律，但絕對不是中國想要的結果。

第四，中國的大國定位。如今，我們應當也必須思考我們要成為什麼樣的大國的問題。在南海問題上，我們要效仿俄羅斯在烏克蘭問題上的做法嗎？要炮製美國在各類國際安全事務中的角色嗎？還是要做一個負責任的大國？這個問題不僅關乎南海問題，更關乎中國在國際事務上的角色。俄羅斯因為其侵略性的行為經常被國際社會所孤立，而美國到處干預的霸權行徑也導致其霸權的衰落。因此，中國要成為一個負責任的大國，既不能學俄羅斯，也不能學美國，中國必須提供另一種大國選擇。

中國如何差異化地對待美國與東盟

儘管很多國家已經在不同程度上捲入了南海問題，但南海問題的主角有三：中國、美國與東盟。這三個角色都在爭取南海問題的主導權。不過，實際上，這三者都不能獨自主導南海問題。很久以來，南海問題一直是這三方之間博弈的結果。中國如果要在南海問題上爭得主動權，甚至主導權，那麼就要回答一個很難回答的問題：我們應當讓美國還是東盟來主導南海問題？

美國顯然想要主導南海問題。如以上所討論的，美國在南海區域所做的都是針對中國的。站在中國的立場而言，今天南海問題的惡化主要有幾個原因，包括美國的干預、當事國（菲律賓和越南）的侵權。其它南海國家要不和美國站在一起，要不和菲律賓與越南站在一起。總體上說，這些國家是傾向於美國的，因為中國被這些國家視為是威脅，他們需要美國，甚至在美國「缺席」的時候會主動邀請美國的介入。不過，正如烏克蘭問題的演變所示，美國的介入不僅解決不了問題，反而使得問題複雜化和惡化。

就中國來說，我們要意識到，今天的美國已經不是曾經的美國，失去了過往如尼克松、季辛吉那樣具有遠見卓識的政治家和外交家，被川普和拜登這樣的政客左右拉扯。儘管美國從其實力來說依然是一個世界性的超級大國，什麼樣的世界事務都要干預，但美國的政治人物已經越來越沒有世界觀。實際上，冷戰結束以來，美國早已經在各種國際事務中從一個積極的力量變成了一個破壞性極強的力量。

儘管東盟需要美國，但是今天美國主導南海問題的方法並不見得符合東盟的最大利益。自中國改革開放以來，大多數東盟國家在繼續發展和美國的安全關係的同時，也和中國發展出了廣泛而深刻的經貿關係。如果美國分化了東盟，那麼顯然不符合東盟的整體利益。如果美國要求東盟一些成員國在中國和美國之間做選擇，那麼也會造成有關國家的巨大損失。對東盟及其多數成員國來說，維持和美國的安全關係與維持和中國的經貿關係同樣重要。再者，東盟一些國家也不希望和中國有領海主權爭議的國家（菲律賓和越南）對中國採取激進的做法，扮演反華橋頭堡的角色，因為這樣做會激化中國和東盟整體的矛盾。

因此，在南海問題上，近來東盟一些國家希望結成一個南海利益共同體，由東盟來主導南海問題。對這樣的行為，我們一方面要保持警惕，另一方面也必須表示理解。「保持警惕」指的是我們不希望、也不能容忍一個類似於「北約」的具有軍事性質的東盟利益共同體的出現，因為這樣一個共同體更可能是針對中國的，尤其要考慮到很多東盟國家是美國安全體系的一部分，美國有能力影響這些國家。我們既要反對一個由美國組織的「亞洲小北約」，也要反對一個東盟內生的「亞洲小北約」。「表示理解」指的是，這些東盟國家有自己的戰略考量並不見得是在配合美國；相反，他們也在尋找一條「非美國」的道路來管控和解決南海問題。就像歐盟和美國的關係一樣，東盟國家只是部分地與美國利益一致，他們不見得要全面參與美國遏制中國的戰略。

也就是說，在處理和東盟的關係時，我們必須考慮到東盟（尤其是一些東盟小國）其實是在中美兩大國的夾縫中求生存，一些不得當的舉措就可能將這個夥伴和潛在盟友推到美國那邊。只要東盟國家不集體地選擇美國，那麼美國的世界秩序「兩極化」的目標就不會那麼順利地實現。我們甚至可以說，隨著中國繼續在東盟深耕經貿，中國與東盟的經貿關係會越來越緊密。這樣的話，美國的「兩極化」戰略必然趨於失敗。

同時，這也表明了我們應當如何處理和東盟的關係。很顯然，在戰略上，我們必須積極推進中國-東盟南海共同行為準則；在經貿上，我們必須推進和提升中國和東盟整體的多邊經貿關係或者中國和東盟成員國的雙邊經貿關係。在這些領域，我們甚至可以考慮單邊開放，和東盟國家達成必要的妥協。同樣，如上所說，南海問題既是歷史的，也具有當代性，因此我們需要和東盟進行更多的對話和交流，需要繼續構建類似已有的「亞洲文明對話」那樣的對話平台。

中國的現代化進程不能被南海問題打斷

外交是內政的延伸，外交必須為內政服務。如何處理南海問題主要還是看我們內政的最高目標。也就是說，我們要思考現在最高優先級的原則是什麼。

從長歷史的角度來看，現階段我們要做的就是保證我們的現代化進程不被南海、台灣等問題所中斷。近代以來，中國的現代化速度被內外因素所中斷。改革開放以來，我們非常智慧地處理了許多相當棘手的外交問題。儘管有時我們也忍辱負重，但我們保證了一個相對和平和穩定的國際環境，抓住了一切發展機遇，造就了迄今為止的輝煌。

南海問題是在動態中演變的，我們需要從動態的角度看待南海問題，也要在動態過程中解決南海問題。如果站在2035年的遠景來看南海問題，就和我們今天看待南海問題的方式大不一樣。只要我們實現了內部可持續的發展、現代化進程不被中斷，我們就可以掌握解決南海問題的勝券。俄羅斯的烏克蘭戰爭會在今後相當長的一段時間裡消耗美國和西方的力量，牽制和拖延美國戰略順利轉向印太地區。只要我們處理得當，這又會成為我們另一個戰略機遇期。的確，在美國的「兩極化」戰略壓力下，我們當下在南海和台灣等問題上面臨嚴峻的考驗。但這些困難也在考驗我們的戰略忍耐力。正在發生的烏克蘭戰爭既對我們構成了挑戰，即西方把中國視為是俄羅斯的支持者或者「盟友」，從而加速世界的「兩極化」，但也為我們提供了另一個戰略機遇，即俄羅斯會在很多年裡牽制美國（和歐盟）到印太地區的戰略轉移。【作者為香港中文大學（深圳）教授，前海國際事務研究院院長】

（本文來源：「大灣區評論」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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