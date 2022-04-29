3月25日，吉林，因為疫情原因，當地的超市已經不再對外賣菜，要求市民在網上訂購。而一位不會用手機買菜的高齡獨居老人，因家中食物不多，只能懇求超市工作人員「可憐可憐我」。

4月17日，上海，一位老年人的手寫字條也傳遍網路。字條中，老人字跡工整，言辭中卻透露著歉意與愧疚，「抱歉不會轉賬只能付現金，一定請不用找零。有一個懇求：除了韭菜什麼都可以接受，最好能有一個番茄（已經好久沒吃過了）。又給您增加麻煩了，非常非常不好意思（我自己也對自己的這種不正規方式感到慚愧）。謝謝！」

兩條消息一經發出，網友們紛紛表示心酸，想盡辦法轉發，幫助老人求助，幸運的是，兩位老人的物資最終都被送達了。

疫情中的老年人的生活保障，很難像自詡每天「5g衝浪」的年輕人一樣，能搶菜，能參團，能在微信群裡及時接收到業主群的消息下樓做核酸。

據《2020年度國家老齡事業發展公報》，截至2020年11月1日零時，全國60週歲及以上老年人口26402萬人，占總人口的18.70%；65週歲及以上老年人口19064萬人，占總人口的13.50%。

於是，如何讓「佔據中國人口近五分之一的老年人，不被排除在主流敘事之外」，成為了這樣一群年輕人，所關注的問題。

小潘是一名大四的學生。今年寒假，她發現自己的媽媽總是在上班路上被防疫碼給困住，頻繁出現的驗證碼讓她手忙腳亂，不得不向自己求助。那一刻，小潘才意識到，才50多歲的媽媽竟然會面臨如此的窘境。她甚至開始擔心，「回學校後，她們該如何面對這些細小瑣碎的難題？」

2022年1月10日，小潘在豆瓣創建了名叫「『適老化改造』促進會」的小組，想要靠自己的力量，讓更多人關注到老年人，「我們應當將我們生活的世界，改造成一個老年人也能夠安全、幸福地度過餘生的世界」，小潘在小組簡介裡說道。

短短三個月，組裡彙集了2萬餘人，多為年輕人，且大部分都是學生。他們會發帖求助——

「請問一下有沒有適合老年人打麻將的 APP？」

「有沒有適合中老年人學習的靠譜心理學溝通視頻或課程？」

「請問有簡潔易用的智能電視嗎？」

「求推薦馬桶邊扶手架！」

組裡的問題大同小異，或是問適合老年人使用的APP，或是問如何疏解老年人的孤獨情緒，亦或是問如何打造一個適合老年人的居住環境。最終目的只有一個——讓家裡的老人跟上時代，適應當下的社會生活。

小組裡也藏著數位養老行業的從業者，他們會把自己的行業積累分享給小組成員，如果家裡有老年人，應該如何給他們打造一個宜居的生活環境？究竟怎樣的養老方式才是最適合老年人的？

這次，「後浪研究所」找到了「適老化改造」促進會的組長與組員們，看看這群 90 後甚至是 00 後，他們為了改善老年人的生活困境，做了怎樣的適老化改造。

以下是他們的自述。

「老人定位器有推薦嗎」？

有人答，可以購買兒童手錶

小潘 21歲 坐標：溫州

大四學生

疫情期間，我媽媽經常被一個問題困擾，就是「防疫碼應該怎麼弄」？

今年寒假，媽媽突然和我說自己找了份工作。當時我還挺驚訝的，因為過去幾十年，她的生活都只局限在我們的小鎮裡，既不識字，聽懂普通話也有些困難。更不用說數字化時代，電子支付和「防疫碼」，都成了她上班路上的新的阻礙。

今年，我們本地的防疫碼開始改造升級，不再像以前一樣，輕輕一點就能出示健康碼了。所以媽媽去工作時，就要不停地接收驗證碼，再輸入，再點開，很複雜。她不太會操作，經常遇到問題來問我，「為什麼我這個數字又沒有點到？」「為什麼驗證碼早上還有，現在就消失了？」

疫情期間，媽媽的公司都要求員工每天用問卷星提交核酸結果，這對於大學生、職場人來說是常規操作，但對於媽媽這種中老年人來說，就十分不友好，她只能通過我來幫忙提交，「群裡這個經理又在說什麼，能不能幫我看看呢？」

那時候，我就意識到，父母在生活中好像存在很多的問題。我也開始擔心，回學校後，他們該如何面對這些細小瑣碎的難題？

直到我接觸到了「適老化」這個概念。

一個名叫《忘不了餐廳》的綜藝裡，在第二季的先導片介紹了一個「家居適老化」的思路，提到要在家裡使用各種輔具來避免老人摔倒。加上去年許多 APP 開發者推出了「關懷模式」「長輩模式」，一度成為了熱門話題，就更讓我關注到了「適老化改造」的問題。

算是充分發揮大學生的優勢，我還去網上找了一些關於「適老化」的論文，發現大家比較關注的一個是室內家居，一個是數字產品，比如 APP 和網頁。為什麼會這樣呢？我猜是因為將 APP設置成老年模式對於年輕人來說只是舉手之勞，但對於老年人來說卻有著莫大的幫助。

所以我想，有必要將「適老化改造」廣而告之，盡快普及。

今年 1 月，我在豆瓣上建了一個名叫「「適老化改造」促進會」的小組。想著如果小組紅了，就能讓更多人關注一下「適老化」這個問題，萬一有從事這方面工作的人看到了呢？

很幸運，小組剛成立一個月，就上了豆瓣的開屏推薦，一下子湧入了快兩萬的組員。我覺得可能豆瓣的員工也在關注「適老化」這一塊吧，比較有意義。

小組裡的成員都是年輕人，有很多是家裡有老人需要贍養和照顧的，也有很多養老行業的從業者，還有一大部分的大學生。欣慰的是，越來越多的年輕人都開始關注老年人了。

但市場上對於老年群體的重視，卻少得可憐。一次，我看到小組裡有人問「老人定位器有推薦嗎」，他找不到合適的老人定位產品。下面評論區就有人推薦，說可以購買兒童手錶。也有對適合老年人的食品求助的樓主，評論裡大家也會提到嬰幼兒的輔食。

我當時覺得這群網友簡直聰明絕頂，但卻也有些難過——大多數商家的目光都停留在兒童身上，他們像朝陽一樣冉冉升起，是祖國的未來，是每個家庭的寶貝。可是行至暮年的老人雖然有著相似的需求，卻並沒有得到同等的關注。

尤其是看到疫情期間，很多老年人因為沒有智能手機，不能出示健康碼而不能乘坐交通工具，甚至是不會使用電子支付而買不到菜，我特別擔心。因為他們年輕的時候，肯定想不到現在的智能手機或者網購會這麼普及，也想不到會有疫情的出現，以及隨之而來的每個人需要把自己和二維碼綁定的情形。

我不知道未來幾十年裡科技會怎麼發展，還會不會有像疫情這樣重大的公共事件改變我們的生活方式。我也怕自己會跟不上時代，今天老人們遇到的困難，在我們老去後，也會進入日新月異的生活場景中。

我們唯一能做的，就是要努力積極的跟上時代。我看社交平台上總有一些老人曬自己的老年生活，比如學 PS 之類的，或許這些精神生活豐富，積極學習新事物的老年人，就不會遇到這樣的困難了。

（《2萬年輕人，想破解2.6億老年人的「生活困境」》之一）

（楊小彤、薇薇子/後浪研究所）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）