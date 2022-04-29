1988年6月，我當時任職駐美代表處文化組組長，接獲美國國家藝術館（National Gallery of Art）負責展覽事務專員（Ms.Gameran G.Cratial）來電，告知該館將於1991年10月至1992年1月，舉辦「1492年之際：探險時代的藝術」展覽，為慶祝哥倫布發現美洲新大陸500周年，所舉辦的紀念活動。她向我說明希望屆時借展台北國立故宮博物院15世紀末，明朝中期一些文物，來參加此次展覽的盛會。並告知，已邀40多個國家博物館前來參展，北京故宮博物院及南京博物院亦將前來參展。

我接到她電話以後，第一個反應是誰把我的電話給她的？她說是國務院，我再問她有無與中國大陸大使館文化參贊聯繫，他的態度如何？Cratial專員告知，大陸大使館文化參贊並無反對意向。

當獲知各方反應以後，我立刻覺得這件重大意義的文化交流案，值得做，只要辦得周延，一定會成功。事後回顧，從1988年至1991年間，此案因涉及層面甚廣，又有繁複的法律問題，我方駐美代表處、外交部、教育部、故宮博物院各部門皆為此事付出眾多心力，堪稱斷交後中華民國與美國之間文化交流的一個重要里程碑。

國立故宮博物院在大陸時期，1935年曾經安排故宮文物數百件赴倫敦展覽，也是故宮文物第一次出國。第二次是1961年在美國艾森豪總統時期，派第七艦隊護送500件故宮博物院文物赴美國五大城市及加拿大展出。如果1991年這次能順利展覽，將是故宮文物第3次出國。但此次中華民國和美國沒有外交關係，如何保障故宮文物的安全，及排除第三者可能向美國法院要求司法扣押，是這次展覽是否成功的關鍵，也是文化組能否完成這項任務的重中之重。

1988年6月在駐美錢復代表指示下，特請代表處資深法律顧問李俊博士（曾任新聞局副局長，美國哈佛及耶魯大學法學博士）協助文化組，與美國國家藝術館協商參展有關法律問題。錢代表同時先以私函致故宮博物院秦孝儀院長，說明美國國家藝術館擬借展故宮明朝之文物，並提出一些法律意見。

1988年9月丁懋時先生調任駐美代表不久，秦孝儀院長親自給我電話，謂故宮文物來美展覽值得推動，但最重要的是應得到美國政府豁免權的保護，免於司法扣押，同時他表示，故宮文物出國，茲事體大，要獲得美方百分之百的安全保障才能放行。

由於秦院長要求百分之百的安全保障，我立即向丁代表報告，丁代表說：「放心去做，一切政治責任，我負責」。丁代表的決心，彰顯了本案的重要性。

經過多次洽商，1989年8月9日，美國國家藝術館布郎館長（Arther

Brown）正式致函秦孝儀院長一封邀請函，邀請台北故宮文物參加「1492年之際：探險時代的藝術」展覽，此次展覽室展示15世紀末的亞洲、歐洲及美洲的重要文明代表作品，布郎館長並稱，預期中國藝術將是此項籌畫中之大展的重點，並將派羅傑士（Rogers）、來文森（Levenson）、sherman Lee等3位博士，於1989年10月來台北，接洽展覽事宜，並初步向故宮提出藏品中擬借展的清單。

在1990年3月，駐美代表處向故宮博物院，提出了法律研析意見，其中最重要的是免於司法扣押，豁免權問題。駐美代表處認為，我國借展古物於美國境內，似可受美國聯邦法典第22冊第2495節（亦即美國89-359號公法"PUBLIC LAW 89-259"或79-985號制定法"79-stat.985"）規定豁免權之保護，但並不足以排除第三者向美國法院起訴主張其所有權，美國是三權分立的國家，法律是由美國參眾兩院立法，但發生爭議時，係賴法院裁判決定。

由於有可能經由法院裁定司法扣押的風險，因而台北方面要求，一定要在合約中明確保證，並提出保證的辦法。

1990年5月10日，布郎館長特邀李俊法律顧問以及筆者與黃剛專員午餐，就故宮博物院借展古物事，進行磋商。美國國家藝術館座陪的人員有副館長RogerMashall，總法律顧問 Philip O. JessanJr.，法律顧問 Elizabeth Croog，展覽部主任Stereson 及 Ganleran G. Crastial專員。

在席間我方正式提出「如何於故宮古物運送及借展期間，確使我國立故宮博物院保有其所有權問題」。美方認為，美國89-359公法，應可保障借展古物或免於司法扣押，必要時可查詢保險公司，能否將所又權列為保險項目。並表示據他們私下了解，中國大陸方面將不會對台北故宮借展古物，提出所有權主張的訴訟。但我方認為美國政制為三權分立，89-259號公法，規定雖可保護我借展古物免於司法扣押，但不能完全排除第三者向美國法院提出訴訟。美國國家藝術館人員認為，如我故宮古物能獲美國新聞總署（USIA）之核可，而得借來此間展出，倘真有第三者，於法院提出所有權主張之訴訟，則美國法院必依89-259號公法之規定。駁回並不予受理。

有了充分溝通之後，駐美代表處建議故宮博物院與美國國家藝術館先簽訂一份草約，名列古物借展的方式，及生效條款，再請美國國家藝術館以此草案，向美國新聞總署（USIA）申請司法扣押的豁免。如獲美方核可，經規定程序公布於《聯邦公報》（Federial Regester），如此我方因得到美政府依法獲得保障，即可將故宮古物送美展覽。

1990年10月4日，美國國家藝術館法律顧問Philip O. Jessan Jr.與Elizabeth Croog聯名提出法律意見書，對我故宮古物到美國展出，提共4層保護，大要如下：

（一）美國藝術館不僅在藝術館之館址展出期間，而且自其啟運往返藝術館途中，均以最高精密科技及訓練有素的職員，來負起保管任務。

（二）依美國國會22會期2459決議案之規定，替來到美國境內借展的借展品，向美國聯邦新聞總署（USIA）申請免於扣押。借展品在台北裝箱啟運美國之前，不但申請免於司法扣押先獲准，而且其他一切必要的程序，以取得免於司法扣押的步驟，要完全生效，即在美國《聯邦公報》，刊載免於司法扣押的決定。

（三）是美國政府賠償的保證，這項保證是基於美國國會決議的法案所授權（即美國國會20會期第971決議案）。

（四）由於美政府賠償保證在金額尚有一定限度，因此仍需要以投保商險來涵蓋政府保證以外的差額部分。

1991年7月23日，美新聞總署在《聯邦公報》刊載，「1492年之際：探險時代的藝術」展覽各國來美展覽的文物，均免於司法扣押的公告。到此，一切應辦的法律保障已完備。我故宮博物院並為這17件明中期古物，投保2400萬美元的保險金額。

1990年11月9日，美國國家藝術館館館長布朗與台北國立故宮博物院秦孝儀院長，在華府正式簽署借展合約，展出時間是1991年10月12日至1992年1月12日，展出故宮17件古物如下：

1、明孝宗坐像（軸）；2、明沈周寫生（軸）；3、明沈周廬山高（軸）；4、明沈周夜坐圖（軸）；5、明唐寅函關雪霽（軸）；6、明仇英蕉蔭結夏（軸）；7、明杜菫玩古圖（軸）；8、明祝允明書千文（卷）；9、明文徵明雨餘春樹（軸）；10、明文徵明書過庭復語十節（卷）；11、明中期掐絲法瑯葡萄文香爐；12、明成化窯鬥彩雞缸盃；13、明成化窯黃釉青花花果盤；14、明成化窯青花花卉盤；15、明嘉靖元年剔黃漆盤；16、明成化窯天字嵌鬥彩夔龍蓋碗；17、明成化窯五彩蓮塘鴛鴦盤一對。

1991年8月29日國立故宮博物院17件明代書畫，器物獲育部核准來美展出。1991年9月故宮博物院派器物處處長張臨生與美方人員Eu Sman共同監護17件古物來美京華府。同年10月9日秦孝儀館長親赴華府，參加美國國家藝術館預展酒會。10月12日至1992年1月12日正式展出。由於是40多個國家博物館同時展出，可謂當年華府的盛會。就因是斷交後，首次來美展出，因而備受國內各界的關注。

展覽結束後故宮書畫處林柏亭處長護送展出古物返台。至此故宮古物第3次出國的任務，圓滿完成，也為台北國立故宮博物院以後再度赴美及赴法、德、日等國展出，立下先例及典範。

（作者為前海基會副祕書長）