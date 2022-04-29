近年來，大陸教育部積極開展多元化對台招生，為台灣學生在大陸就學營造良好環境，積極支持兩岸大學合作辦學，進一步完善兩岸師生往來常態化機制等，取得了良好成效。兩岸教育界已成為兩岸融合發展的主力軍，是新時代推動兩岸關係和平發展的重要動力。

中國海峽研究院（香港）特別邀請包括台灣實踐大學金融學院統計學專業交換生、浙江泰隆商業銀行客戶經理胡恩月、銘傳大學休閒遊憩管理學系學籍生、日夜漫長設計事務所設計師助理溫苑、現參與灣灣family海澱台灣青年驛站、曾運營「柚子鋪聊台灣」公眾號、清華大學法學院研究生陳柏宇、中央民族大學舞蹈學院研究生、現任灣灣family海澱台灣青年驛站執行秘書林家萱在內的兩岸專家學者針對「兩岸高教學生交流生活與需求」這一議題展開線上交流，重點探討求學現況、求學過程中的困難與需求、給學弟妹的建議等方面內容。實踐大學副教授方信淵擔任本次「兩岸有話說」論壇主持人。

胡恩月表示，對於在台灣的交換學習生活用一句話可以總結為既充實又絢爛多彩。在校學習期間，教職人員對於陸生給予了多方面的幫助和關懷，同時也可以結交到港澳台不同地區的朋友。對於到台灣求學的陸生，她建議應提前對學校的地理位置、住宿環境、學分兌換等相關問題做好瞭解，並做好環境轉變後的心態調整，讓交換經歷成為一次開拓眼界豐富人生的機會和橋樑。

溫苑講述了自己因從小對於台灣的好奇和嚮往，從而想要真正地認識台灣，選擇來到台灣讀大學。疫情爆發後，學校會及時考慮陸生所需，積極提供線上課程及線上畢業儀式等。但根據政策要求陸生在台求學時不可以打工，實習也只能選擇學校合作企業，除了回到大陸實習外，建議大家可以在台灣找陸資公司實習。她認為，兩岸交流學習是十分有意義的選擇，兩岸年輕人應摒棄顧慮勇於追求自己的熱愛，為之終身學習不停奮鬥，建立開放性思維，借鑒他人的寶貴經驗，才會讓自己的人生更加精彩。

林家萱提出，台灣學生報考大陸高校研究生，對於報考院校的選擇，應首先明確個人的考研目的，到底是為了對於專業方向的深入研究還是為了學歷的提升，由此來選擇適合自己的學校，並且，考研目的也一定程度上決定了考研結果。大部分在陸讀研的台生畢業後都會留在大陸工作，因此對於就讀學校城市的選擇也很重要，就讀於適合個人專業發展的城市，對於當地的適應程度和人脈交際都有助於畢業後的順利銜接。

陳柏宇表示，之所以選擇到大陸讀書，是因為在之前的兩岸交流中建立了對大陸的好感和嚮往，隨著近年來大陸的快速發展，大陸市場也給年輕人提供了更廣闊的發展空間。以其所在的清華大學為例，校園內衣食住行各項設施完善，各種課程體系的學習資源豐富，教師教學水平卓越，師生關係也十分融洽。住宿方面，學校會安排來自港澳台的學生與大陸同學混住，有利於兩岸學生交流融合。他認為，大陸學生更認真勤奮，「內卷」程度較高，每個年齡階段的目標明確，並且對於能夠增加個人履歷經驗的社團工作非常積極，這都是台灣學生初來大陸需要適應和學習的。（羅鼎鈞）