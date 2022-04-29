藉俄烏戰爭影射統獨問題的民調井噴。（示意圖／資料照片）

長久以來，民主政治一直有個迷思——公共政策的形成與產出必須與民意相結合，民意調查則是了解民意的不二法門。事實上，民調的問卷設計再周詳、抽樣再精確，還是難窺民意真相。民意對複雜公共議題和政策的理解，往往是權力階層透過媒體刻意社會化的結果。特別是在台灣的民粹政治裡，濫用民意調查，已成了執政集團操控民意，帶風向、扼殺異議的工具。

最近，藉俄烏戰爭影射統獨問題的民調井噴，即是一例。譬如，台灣民意基金會前兩天發布最新民調，說是有52.8%的人支持台灣獨立，與俄烏戰爭前相較，支持台獨的比例雖無變化，贊成統一的民眾卻少了5%。基金會推論，俄烏戰爭爆發，增強了台灣人未來追求獨立的意志與決心。

52.8%的人支持台獨，與俄烏戰爭有關?2016年民進黨全面執政後，贊成台獨的比例在歷次民調中都呈緩慢上升，彷彿台獨已成民意主流。不過，檢視2008到2016年間類似的民調，卻可發現，彼時主張兩岸統一的比例也呈現微幅上升趨勢。說穿了，統獨如此複雜的議題，操之不在於你我升斗小民，而在於外圍大國博弈與內在領導者決策，民意，不過跟著統治集團的言行浮動罷了!

說真格的，過半民意贊成台獨，又如何?執政當局真能以「民意」為指標，宣布建立新而獨立的國家?或者，北京會因為民調結果，尊重台灣民意，放棄兩岸統一、復興祖國的大業?同樣地，民調顯示過半民眾贊成統一，又如何?執政當局真能宣布與北京展開統一談判?不需要徵詢一下美國點不點頭?

是統是獨，事關行動，無關民調。統獨民調，不過是自我安慰的迷魂藥，用來壯膽，勉強；用作決策參考?那是笑話!

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