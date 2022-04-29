自從今年2月24日俄國總統普丁以「去軍事化」及「去納粹化」為名，對烏克蘭採取「特別軍事行動」，迄今已逾兩個月，猶未能讓烏克蘭屈服。此固然讓普丁陷入進退失據的困境，而受到俄烏戰事延燒影響，世界銀行在4月26日公布的最新版「大宗商品市場展望」，乃提出警告今年全球能源與糧食價格恐持續飆漲，並使得全球面臨「1970年代以來最大商品價格衝擊」。

世銀並解讀過去兩年來，因為受到新冠疫情蔓延全球，以及油、氣輸送成本飆漲的影響，國際能源價格的漲幅，其實已經創下1973年石油危機以來的新高。而俄烏戰事所引發美國與歐盟對俄國的經貿制裁，以及俄國可能以停止供應歐盟地區天然氣來反制，則使得歐洲天然氣今年的價格，預估將較去年倍增。世銀並認為在面臨能源供應可能斷鏈的情勢下，甚至連煤炭價格也可能要較去年攀升80％，兩者也都將創下歷史新高。

除了能源供應因俄烏戰事而受到衝擊之外，世銀報告也指出由於俄國和烏克蘭乃是小麥等農產品的全球糧食供應大國，在受到戰火摧殘下，估計今年小麥的價格可能攀升逾40％。而這將對於依賴從俄烏進口該農作物的發展中國家帶來極大壓力。

從而，在結合食物與能源價格走高所帶來的對人類與經濟的災難，世銀經濟學家柯斯（Ayhan Kose）乃明白指出，「這將導致消除貧窮的進度停滯，同時加劇全球居高不下的通貨膨脹壓力。」

除了如世銀報告所關切的，全球能源與糧食價格上漲將推升通膨升溫，導致「停滯性通膨」的風險升高；以及使巴黎氣候公約17項SDGS指標中的「消除貧窮」進度停滯之外，有關煤炭價格可能較去年攀升80％，同樣也意謂著正因為天然氣價格的翻倍上漲，在替代能源一時無著之際，儘管明知改用具高污染性的煤炭，將影響各國原先承諾的實現碳中和淨零碳排的時程，但各國為了救急，也就顧不了可能導致地球加速暖化的後果了！

總結這些可以預見的影響，以及超出想像的副作用後遺症，以美歐為主的西方集團，自然要怪罪於普丁的貿然啟動俄烏戰爭。然而西方集團對於以中、俄為首的非西方集團所採取的貿易制裁或技術封鎖，又何嘗不是逼使普丁鋌而走險，致使烏克蘭民眾生靈塗炭，雙方兩敗俱傷，連帶全球其他國家地區也成為間接而無辜的受害者了！

有感於此，在俄烏戰爭期間也曾經遭西方集團要求靠邊表態的中國，領導人習近平於是在4月21日的「博鰲亞洲論壇」開幕致詞時，特別語重心長的提出「全球安全倡議」，呼籲各國應堅持對話協商，以解決國家間的分歧。同時也明白表示，反對脫鉤斷供、單邊制裁和「長臂管轄」等具爭議性的策略；並強調冷戰思維只會破壞全球好不容易建構起來的和平框架，而霸權主義和強權政治同樣只會危害世界和平。至於訴諸集團對抗，更只會加劇21世紀的安全挑戰。

除了批評這些具高度爭議性的制裁手法和對抗措施之外，習近平也呼籲各國要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，以應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全以及生物安全等全球性問題。

檢視習近平在其「安全倡議」中列舉的必須應對的全球性問題，的確已非任何一個國家或區域聯盟組織可以獨自面對和化解。

而從另一個角度來看，最近一段時間大陸多個省市地區，先後陷入新冠病毒染疫人數爆增的嚴峻考驗，而各個地方領導團隊為了平日達到「清零」的指標，故而只好紛紛採取嚴格的「封城封區」對策。而此一措施給在地居民的日常生活帶來重大干擾也就罷了，但連帶的卻也使得區內產業陷入「原料進不來，貨品送不出」的經營困擾，更使得與境外合作廠商之間出現「斷鏈」的新困局。從而也凸顯不論是面對疫情，抑或是面對「停滯性通膨」，相關的地區或國家領導人，在採取對策時不能只是一廂情願的追求「除惡務盡」，同時也要把對策可能產生的副作用，做好事前的評估與規劃兼籌並顧之道，以免陷入古人所說「治一經，卻損一經」的結局。然而不幸的是，今天全球面對亂局似已陷入「治一經，卻不止損一經」的迴圈了！