中美貿易戰至今，美國除了密切關注中國是否落實第一階段貿易協議承諾，此次美國貿易代表署公布2022年度特別301報告（Special 301 Report）中，美國還特別關心中國去年頒布專利法、著作權法和刑法等保護智財的修正案效力，再次將中國列入「優先觀察名單」。但別忘了，智財三大領域，除了專利法、著作權法、還有營業秘密法。這次台灣雖然獲美國301肯定，在強化商業秘密的行動上有所成就，但小心恐有貓膩。

美國於二戰結束成為世界霸主，一方面推行全球化貿易的多邊主義，另一方面又以獨步全球的美國國內法，直接適用為國際習慣法，以攻擊性單邊主義制裁危害美國貿易順利發展的國家，301條款就是其中之一。該條款是授權美國總統採取所有適當報復措施或制裁行動，以使外國政府撤銷任何不公正、不合理、差別待遇、或是違反國際貿易協定，對美國商業發展造成負擔與限制的當地法令、政策或慣例，由美國貿易代表署（USTR）啟動調查排除。

擅長以法玩法的美國，當初疫情爆發之際，就有60個國家一直試圖說服世貿取消疫苗專利權，印度和南非是主要的倡議者。但遭到當時的川普政府、英國和歐盟的強烈反對。之後正值美國2020總統大選，拜登採取不同態度，打出七傷拳，以自傷一分，傷敵七分方式，重申支持豁免疫苗專利；但有美國學者警告，豁免權相當於徵用製藥公司的財產，美國放棄疫苗知識產權，將損害製藥公司創新和生產新冠疫苗的可能，最後未獲支持。

拜登政府離譜事還不只一樁，美國欲掌控科技領導地位，之前就有外媒報導指出，美國政府以全球晶片荒為由，要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺為原因，公然漠視營業秘密法的保護。台灣這次雖獲美國301肯定，但過去台灣也曾因智慧財產權問題被列入301條款的優先觀察名單，直到2009年才獲除名。未來為確保台灣「護國神山」台積電的製程領先地位，不被強取豪奪，美301伎倆不可不防！

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