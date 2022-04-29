衛福部長陳時中昨天說，原本計劃下個月世界衛生大會期間，去日內瓦進行場外活動。但是現在台灣疫情不斷升溫，去或不去日內瓦令他感到兩難。

言下之意，日內瓦場外活動少不了他；台灣疫情控制也少不了他。這是十足的自我膨脹。

日內瓦的場外活動毫無實質意義。世界各國衛生部長堂而皇之進入世衛大會會場，陳時中卻只能在場外，利用邦交國或美國衛生部長有空時，舉行場外會晤。這種場外活動對於台灣參與世衛大會毫無助益。如此說來，陳時中去不去日內瓦根本無關痛癢。

台灣從防疫模範生一下掉到每日確診破萬，指揮官都是陳時中。尤其是目前疫苗注射、快篩試劑、居家隔離都亂成一團。從陳時中提議居家照護者可丟鑰匙給外送員，到倉促決定縮短居家隔離天數為「3+4」，都使人民感到無所適從。陳時中其實在國內也可有可無。

陳時中去日內瓦無濟於事，留在國內也無法遏止疫情。去不去日內瓦根本不會兩難。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※