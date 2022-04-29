俄烏戰爭看不見盡頭，軍事家邱世卿最近在他的臉書上寫下一段話，值得我們深思，「意識形態的影響是從周遭散發，由淺而深，每一天不斷的在影響你對於事物與價值的判斷，造成的效果，就類似宗教的集體經驗或集體催眠。」「如果你會因為一句口號或文青式的囈語而振奮或感動，那麼你很可能就是受到影響的高危險群。」

我想說，這也是我看到的每一天，被集體催眠的人，無法查覺自己已經被催眠，他們的邏輯思考，走到某些邊界，就跨不過去。

例如，他們相信民進黨說「核四不安全」，卻無法回答為什麼黨不立刻報廢核四；他們相信黨說「核災會滅島」，卻又能接受核三不照既定日期完成維修，就緊急上線供電。就像催眠秀那樣，施術者暗示手指只有9根，他們就無法數到10。

這是深入到潛意識的改變，在反催眠的聲音沒將他們包圍之前，他們都不會醒過來，甚至有些人會像黨衛兵那樣，至死不悟，到最後都還在喊希特勒萬歲。

被催眠者，是非對錯的標準，完全取決於施術者，只消彈一下手指，思維邊界就可以解除，立場就可以馬上更改，普篩/不普篩、共存/不共存、用核/不用核、萊豬/不萊豬、藻礁該死或不該死、公投綁或不綁大選、監察院廢或不廢、黨政軍退或不退出媒體，全部都是一樣的道理。

事實跟科學，在催眠之下都可以被扭曲/屏蔽，政治跟宗教，其實沒有太大的分別。

我看法跟主流常有不同，因為我拒絕被動接受資訊，我不看染綠的電視新聞，不看那些精心設計的記者會與政客演說，每一個我想了解的事，我都花兩三小時以上的時間去做研究，只看物理事實，從利益角度去思考，把很多事情串起來，才能更靠近真相一些。

意識形態的危害，超乎你我的想像，過往我也視而不見，眼睜睜看身邊人們一個一個變色，也無動於衷，不表達反對意見，只想過自己的小日子，維持表面的和平，直到後來自己也成了受害者，才知道保持安靜也是一種錯。

而今難以補救，我也是沉默的幫凶。

局勢還沒有惡劣到無可救藥的地步，等到像納粹德國那樣，8、9成人民意念都被控制的時候，災難才真的無可挽回，趁還能說話的時候，我們該說什麼就說什麼，做我們能做的事。

造成世間傷害最多的並不是核彈，而是策動戰爭/衝突/仇恨的人。

（作者為臉書「工程師看政治」粉絲頁版主）

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