離年底地方大選僅剩七個月餘，國民黨在六都表面上受疫情影響，導致市長候選人尚未全數底定，實則多已塵埃落定，差別在於個別候選人在斟酌宣布時機。唯一的例外是高雄，市長人選至今不明，國民黨讓全高雄市民「等一個人」便罷，如果還不能主角一出場就好戲上演，那就怪不得市民大嘆歹戲拖棚。

所幸，在歷經一次「韓國瑜經驗」後，國民黨已經證實「找不到人選高雄」是一個不折不扣的假議題，至少從去年底開始，就有不少具全國知名度的政治人物被物色點名參選高雄市長，一如問政專業強勢的高金素梅，又如專心市政的前副市長李四川，到目前則是張亞中、張善政兩人呼聲極高，諸位人選若不是具備全國知名度，至少也是多年從政經驗豐富，還有當過行政院長的、與黨主席擦身而過的實力派，誰曰國民黨無人可一戰高雄?

可惜眾人多因個人生涯規劃，並未選擇赴高雄一戰，否則勝負非可知。猶可一提者當推張亞中，因為他是四人當中唯一表態不排斥參選高雄市長者，甚至意願甚高，已與高雄在地商界、民間社團密切互動交流，反應至少超乎預期的理想，如今看來萬事俱備只欠東風，僅缺臨門一腳就能讓高雄市民感受國民黨的誠意，推出國民黨在高雄市長史上規格最高的候選人，而不是順了綠營的意，推派出二三線人選應戰草草了事而已。

張亞中的到來，其實並不比韓國瑜當時來高雄「低調」，當年韓初來乍到是到了無人聞問的地步，多數人也不認為他會參選高雄市長，更不要說會贏。天翻地覆的選舉結果也證實了民意如流水，再綠的地盤也不是鐵板一塊。

一比之下，張亞中來高雄參選的風聲一出，就已讓綠營側目，各種極盡挖苦諷刺的論調頃刻出籠，讓張享受到了韓國瑜當初從未享受過的「待遇」。試想，如果張亞中真的不堪一擊，那麼綠營肯定會打起「冷戰」冷處理來回應張的參選。反之，綠營其實不敢完全低估張亞中激起千堆雪的可能性，尤其有了韓國瑜的慘痛教訓後，一旦要與具全國性知名度的對手對敵，只怕是未戰先懼三分，而這正是張亞中參選高雄的關鍵利基。

至於張亞中的參選讓在地議員嚇出一身冷汗之說，純屬無稽之談。張亞中能在黨主席選戰中，靠一場政見發表會力壓群雄的演出，不僅差點讓朱立倫翻車，最後還拿下第二高票，遠高於第三名的時任黨主席江啟臣，靠的不是他那張嘴而已，而是他讓不少國民黨員重新確認政治人物應有的政治道德高度，如果張能夠把參選黨主席的政治道德高度轉化成高雄市長的能量，該嚇出一身冷汗的人不是別人，正是陳其邁。

已經山窮水盡的國民黨該做的是讓張亞中放手一搏，而不是附和綠營唱衰抵制，須知張亞中的參選對國民黨而言絕對不是死馬當活馬醫，而是瘦死的駱駝比馬大，有史以來第一個準黨主席規格的人選赴高參戰，怎麼看都像是頭駱駝而不是一匹死馬。放寬心，讓張亞中來高雄演一齣好戲，國民黨支持者們只管吃你們的爆米花吧!（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※